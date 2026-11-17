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Nyaris tak ada keraguan: pada Januari, Francesco Camarda akan meninggalkan Milan untuk bermain sebagai pemain pinjaman setelah paruh pertama musim yang sangat sulit dan mengecewakan. Namun, ke mana pemain kelahiran 2008 itu akan pergi? Tetap di Italia atau ke luar negeri? Fabrizio Romano dan Matteo Moretto mengulas situasinya:

"Pada Januari, kecuali ada perubahan situasi yang mengejutkan, Camarda akan pergi untuk bermain sebagai pemain pinjaman. Pada awal musim ini, kesempatan bermainnya terbatas. Wajar jika Camarda mendapat lebih banyak waktu bermain agar bisa berkembang. Ia juga sudah mencetak gol bersama tim U-21: tanda-tanda positif mulai terlihat. Genoa banyak dibicarakan, tetapi opsi itu tampaknya tidak begitu menguat. Namun, akan ada banyak klub yang mengantre untuk mendapatkannya pada Januari."

"Sudah ada banyak sekali klub yang mulai mengambil posisi. Sang pemain akan mengambil keputusan bersama Milan. Kami sudah mengatakan ini sejak beberapa waktu lalu: Milan menginginkan seorang penyerang pada Januari dan hal itu benar-benar sudah dipastikan. Pencarian penyerang itu akan membuat Camarda mencari kesempatan bermain secara reguler di tempat lain. Saya tidak menutup kemungkinan Camarda dipinjamkan ke luar negeri. Opsi bermain di luar negeri bisa memberinya menit bermain, dalam sebuah proyek yang memberinya kesempatan bermain secara reguler dan peran penting. Sang pemain sangat berhasrat, ingin membuktikan diri dan mencetak gol. Namun, saat ini opsi Genoa tampaknya tidak begitu menguat."