Moratti: Messi Menolak Setengah Miliar demi Pensiun di Barcelona!

Massimo Moratti, mantan presiden klub Italia, Inter, mengungkap upaya luar biasa yang ia lakukan pada 2012 untuk merekrut Lionel Messi, ketika bintang Argentina itu masih memperkuat Barcelona, seraya menegaskan bahwa ia mengajukan tawaran senilai 500 juta euro untuk membujuknya pindah ke klub Italia tersebut.

Menurut surat kabar Catalan "Sport", Moratti mengenang kembali detail upayanya menggaet Messi, menjelaskan bahwa tawaran besar tersebut bahkan tidak sampai ke tahap negosiasi, setelah bintang Argentina itu menolak untuk mengetahui detailnya sejak awal.

Moratti berkata: "Saya melakukan hal gila pada 2012, saya menawarkan Messi sebesar 500 juta euro. Pada tahun itu angka tersebut sungguh gila, dan saya mengutus wakil presiden Inter ke Barcelona untuk bernegosiasi, tetapi Messi bahkan tidak membuka surat itu, dan tidak mengetahui nilai tawarannya. Dia menolaknya tanpa mengetahui detailnya."

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Mantan presiden Inter itu menambahkan bahwa Messi bersikap tegas mengenai masa depannya, setelah ia berhasil berkomunikasi dengannya secara langsung, dengan berkata: "Saya menghargai perhatian Anda kepada saya, tetapi saya ingin pensiun di Barcelona."

Moratti menjelaskan bahwa ia menyadari keinginan Messi untuk bertahan bersama klub Catalan itu, tetapi ia mencoba menggodanya dengan uang, tanpa upayanya berhasil, di mana bintang Argentina itu tetap berpegang pada gagasan untuk tinggal di Barcelona.

Messi baru meninggalkan Barcelona secara terpaksa pada 2021, ketika ia pindah ke Paris Saint-Germain dalam transfer gratis, setelah klub gagal memperpanjang kontraknya akibat krisis finansial, sebelum kemudian pindah ke klub Amerika, Inter Miami, sehingga ia gagal mewujudkan impian untuk pensiun dengan mengenakan seragam Barca.

Messi telah menghabiskan sebagian besar kariernya bersama Barcelona, dan menjadi yang terbaik dalam sejarah klub, serta membawanya meraih banyak gelar, di antaranya Liga Champions Eropa pada 2015, sebagai bagian dari trio serang terkenal bersama Luis Suarez dan Neymar.

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