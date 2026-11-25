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Vincenzo Montella menceritakan kariernya sebagai pemain, lalu sebagai pelatih.

Mantan pelatih tim nasional Turki itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Tidak ada yang mencetak 4 gol untuk Roma sejak saya mencetak empat gol ke gawang Lazio pada 2002? Menurut saya, Malen bahkan bisa mencetak 5 gol, dia sangat hebat dan Roma bermain bagus serta menikmati permainan. Tentu saja, saya mencetaknya dalam derby saat dikawal Nesta. Bobotnya sedikit berbeda. Terlepas dari itu, saya rasa pemain Belanda itu akan menjadi pencetak gol terbanyak di liga. Jika terus seperti ini, dia bisa mencetak 30 gol atau lebih. Gasperini bisa bersaing memperebutkan gelar Serie A hingga akhir, saya harus tetap berada di sana sampai akhir, lalu siapa tahu".

"Kenangan terindah saya saat membela Roma? Gol ke gawang Juventus: kami tertinggal 2-0, saya masuk pada babak kedua dan mencetak gol penyama kedudukan. Lalu ada perayaan gelar Serie A. Malam setelah pertandingan melawan Parma, kami mengadakan makan malam di rumah saya. Capello tidak diundang, tetapi tetap datang. Kalau saya yang membukakan pintu untuknya, saya akan menyuruhnya mengelilingi gedung dua kali terlebih dahulu. Hubungan kami penuh gejolak, dan saya rasa saya berutang permintaan maaf kepadanya. Saya sering tidak bersikap profesional dan menyesalinya".

"Kenangan terburuk dalam karier saya? Kekalahan Italia dari Prancis di final Euro 2000: kami tinggal beberapa detik lagi meraih kemenangan. Itu luka yang masih terasa hingga kini".

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"Cassano? Bersamanya di ruang ganti, selalu ada saja keisengan. Suatu kali, dia mengunci seorang dokter yang hanya mengenakan celana dalam di luar, di teras, setelah berpura-pura demam. Ada-ada saja ulahnya. Dia pernah menjadi rekan setim saya, kemudian teman sekamar saya, dan saya juga pernah melatihnya".

"Balotelli? Mario orang yang baik, terlepas dari apa yang mungkin dipikirkan orang. Namun, dia juga punya watak yang kuat. Saya pernah melatihnya di Adana dan kami sempat beberapa kali berselisih. Pada tahun kedua, dia menelepon saya untuk bertanya apakah sebaiknya dia kembali atau tidak, dan saya menyuruhnya tetap di rumah".