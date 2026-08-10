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Vissel Kobe v FC Barcelona - Preseason FriendlyGetty Images Sport

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Momok cedera ligamen lutut menghantui bintang Barcelona

Basel vs Barcelona
Basel
Barcelona
Club Friendlies
R. Bardghji
Swiss
Spanyol
Swedia

Pukulan Dini bagi Barca Sebelum Musim Dimulai

Winger Barcelona asal Swedia, Roony Bardghji, tengah menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan secara akurat jenis cederanya, di tengah kekhawatiran akan absennya dalam waktu lama.

Bardghji mengalami cedera dalam sesi latihan Barcelona hari Senin ini, dan indikasi awal sama sekali tidak menggembirakan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Bardghji (20 tahun) mengalami cedera serius pada lutut, dan tampaknya ia menderita robekan ligamen lutut anterior (ACL).

Saat ini, klub Catalan itu tidak mengungkapkan detail mengenai apa yang terjadi pada Roony, dengan berpegang pada prinsip kerahasiaan. Meski demikian, dipastikan bahwa ia mengalami masalah fisik dan tengah menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Surat kabar itu menambahkan bahwa winger muda asal Swedia tersebut sebelumnya pernah mengalami robekan ligamen lutut anterior pada lutut kanan yang sama selama masa bermainnya di klub sebelumnya, Kopenhagen, sebelum bergabung dengan Barcelona.

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Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Disebutkan pula bahwa jika cedera tersebut terkonfirmasi, itu akan berarti berakhirnya musimnya, dan akan menjadi hambatan untuk menemukan klub baru baginya di bursa transfer.

Roony, yang tidak ikut bertolak ke Udine untuk tampil dalam turnamen persahabatan segitiga yang digelar Sabtu lalu, tengah menanti kemungkinan kepergian, baik dengan status pinjaman maupun transfer dengan opsi pembelian kembali.

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