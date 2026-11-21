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Kapten Real Madrid asal Uruguay, Federico Valverde, mengirimkan pesan dukungan yang jelas kepada rekan setimnya asal Brasil, Vinicius Junior, saat tim merayakan gol kemenangan atas Celta Vigo. Gestur itu mencerminkan dukungan para pemain Los Blancos kepada sang bintang Brasil, yang perlu memulihkan hubungannya dengan para pendukung di Stadion Santiago Bernabéu.

Terungkapnya detail selebrasi gol Carlos Espí, yang memastikan kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1, memperlihatkan sikap menarik dari Valverde. Sang kapten tidak hanya memberi selamat kepada pencetak gol, tetapi juga langsung menghampiri Vinicius dan memeluknya, sebelum mengajaknya bergabung dengan rekan-rekan setimnya agar ia turut hadir dalam momen selebrasi dan mendapat sambutan dari publik Bernabéu.

Gestur tersebut datang pada waktu yang memiliki makna khusus bagi Vinicius. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-57 saat skor masih imbang tanpa gol, tetapi dengan cepat mampu mengubah wajah serangan Madrid setelah memberikan tambahan energi dan efektivitas di sepertiga akhir lapangan.

Pengaruh sang bintang Brasil tidak hanya sebatas menghidupkan lini serang Real Madrid. Ia juga berperan langsung dalam gol kemenangan setelah melepaskan umpan silang yang berujung pada bola pantul di depan Carlos Espí, yang kemudian menyarangkannya ke gawang pada menit ke-85 dan memastikan tiga poin berharga bagi Los Blancos.

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Endrick juga ikut menyampaikan pesan dukungan dengan mengangkat kedua tangannya ke arah tribune sambil membentuk isyarat angka 7, merujuk pada nomor punggung Vinicius. Dengan caranya sendiri, ia menegaskan penghargaannya terhadap rekan setimnya serta posisi pentingnya di dalam tim, sekaligus menambah satu gestur lain dalam selebrasi yang memuat lebih dari satu pesan dukungan untuk sang bintang Brasil.

Sikap Valverde dan Endrick mencerminkan solidaritas di antara para pemain Real Madrid serta kepedulian mereka untuk mendukung Vinicius pada fase ini. Rekan-rekannya tampak ingin menegaskan bahwa ia memiliki tempat istimewa di ruang ganti, dan bahwa mengembalikan performa terbaiknya bukan hanya tanggung jawabnya seorang, melainkan tujuan bersama tim.