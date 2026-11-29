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Hannes Steinbach tanpa diduga menjalani malam gemilang pertamanya di NBA. Namun, penampilannya belum cukup untuk membawa Charlotte Hornets meraih kemenangan.

Steinbach sempat dikirim Hornets ke tim G League dan kembali membuka peluang bermain di tim NBA berkat penampilan bersejarahnya di sana . Saat menghadapi Brooklyn Nets, ia mendapat kesempatan bermain selama 17 menit karena Moussa Diabate absen akibat sakit, dan ia memanfaatkan waktu itu untuk tampil mengesankan.

Berkat 10 poin yang dicetak Steinbach secara efisien (4 dari 6 tembakan masuk) serta kontribusinya di bawah ring (10 rebound), Charlotte sempat kembali membuka peluang melawan Nets setelah sebelumnya tertinggal 27 poin. Itu merupakan double-double pertama dalam karier NBA Steinbach.

Namun, kontribusi positif pemain asal Jerman itu dan penampilan cemerlang Coby White (37 poin, 12 dari 18 tembakan masuk, 3 rebound, 4 assist, 3 steal) pada akhirnya tidak cukup untuk mengakhiri rentetan enam kekalahan beruntun.

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Nets langsung tampil agresif dan, dipimpin Michael Porter Jr. (16 poin), memasukkan 13 dari 19 tembakan pada kuarter pertama, termasuk 7 dari 10 tembakan tiga angka. Sementara itu, Hornets hanya memasukkan 37 persen tembakan mereka pada paruh pertama dan tertinggal 23 poin saat jeda (50-73).

Namun, Charlotte kemudian bangkit. Christian Anderson (5 poin, 8 assist) memangkas ketertinggalan lewat tembakan tiga angka, dan Hornets memasuki kuarter terakhir dengan selisih tinggal delapan poin. Pada awal kuarter itu, Day'ron Sharpe, yang mencatatkan double-double impresif (19 poin, 12 rebound), tampil dominan, tetapi Charlotte tidak menyerah.

Naz Reid, yang mencetak 27 poin, memperkecil ketertinggalan Hornets menjadi 116-118 lewat layup ketika laga menyisakan 13 detik. Pada kesempatan berikutnya, Coby White melakukan blok spektakuler terhadap percobaan dunk Sharpe dan kembali mendapat peluang menyamakan skor saat waktu tersisa tiga detik. Namun, ia bertabrakan dengan screen yang dipasang Sharpe dan gagal melepaskan tembakan. Wasit tidak menyatakan ada pelanggaran, dan pertandingan pun berakhir.

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Bagi Hornets, yang masih harus bermain tanpa Kon Knueppel dan Dennis Schröder, itu merupakan kekalahan ketujuh beruntun. Pada malam menjelang Selasa, mereka akan menghadapi Washington Wizards, yang juga tengah terpuruk dan akan datang dengan pelatih kepala baru .