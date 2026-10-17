Karetsas baru beberapa menit masuk menggantikan Maximilian Beier (62') saat tim hitam-kuning bertandang ke Alte Försterei (0-0). Gelandang serang itu mengalami cedera saat mencoba berputar melewati Rani Khedira dari Union di kotak penalti timnya sendiri.

Kakinya terpuntir dan ia tampak sangat kesakitan. Saat Karetsas mendapat perawatan, kapten BVB Nico Schlotterbeck langsung memberi isyarat ke bangku cadangan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Karetsas tertatih-tatih meninggalkan lapangan dengan bantuan staf tim. Talenta asal Amerika Serikat, Mathis Albert, masuk menggantikannya pada menit ke-70.

"Saya berharap cederanya tidak serius," kata bek andalan Dortmund, Waldemar Anton, kepada Sky seusai laga. "Sepertinya kakinya tersangkut di rumput dan sedikit tertekuk." Kiper Gregor Kobel menambahkan, jika pemain asal Yunani itu kembali harus absen, "itu akan sangat merugikan kami."

Khedira, yang menjadi lawannya, mendoakan Karetsas lekas pulih: "Saya berharap ia tidak absen terlalu lama."

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BVB

Bagaimana tanggapan Lars Ricken dan Niko Kovac?

Dengan demikian, masa sulit Karetsas berlanjut. Pemain baru berusia 18 tahun itu tampil begitu mengesankan setelah didatangkan dari KRC Genk dengan nilai transfer 30 juta pada musim panas, tetapi masih berusaha menemukan kembali performanya sejak kolaps dalam laga Liga Champions melawan FC Villarreal pada awal September.

"Kami masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Saat ini kami belum bisa memberikan diagnosis," kata direktur olahraga Lars Ricken.

"Sekarang kami harus melihat apakah ini sesuatu yang lebih serius atau tidak. Tentu saya berharap tidak," kata pelatih Niko Kovac. "Ini memang menjengkelkan. Saat ini saya merasa kasihan kepadanya, karena belakangan ini ia jelas sedang kurang beruntung."