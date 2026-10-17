Momen mengejutkan di Berlin: BVB kembali cemas soal Konstantinos Karetsas

Karetsas baru masuk menggantikan Maximilian Beier beberapa menit sebelumnya (62') saat tim Hitam-Kuning bertandang ke Alten Försterei. Gelandang serang itu mengalami cedera ketika mencoba berputar melewati Rani Khedira dari Union di dekat kotak penaltinya sendiri.

Kakinya terpelintir dan ia tampak sangat kesakitan. Saat perawatan berlangsung, kapten BVB Nico Schlotterbeck langsung memberi isyarat ke bangku cadangan bahwa Karetsas tidak bisa melanjutkan pertandingan. Karetsas tertatih-tatih meninggalkan lapangan dengan bantuan staf tim. Mathis Albert, talenta asal Amerika Serikat, masuk menggantikannya pada menit ke-70.

Dengan demikian, pekan-pekan sulit Karetsas berlanjut. Pemain baru berusia 18 tahun itu tampil begitu mengesankan setelah didatangkan dari KRC Genk pada musim panas dengan nilai transfer 30 juta, tetapi ia masih berusaha menemukan kembali performanya sejak kolaps dalam pertandingan Liga Champions melawan FC Villarreal pada awal September.

Pelatih Niko Kovac membahas hal itu saat berbicara kepada Sky tepat sebelum pertandingan di Berlin: "Kita semua masih ingat kejadian ketika Kostas terjatuh dalam pertandingan Liga Champions. Saya rasa itu masih membekas di benaknya. Semua itu tidak boleh diabaikan."

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Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BVB

Ia melanjutkan: "Saya mengamati pemain muda ini dan ia belum kembali ke kondisi sebelumnya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itulah penyebabnya, tetapi hal itu tentu sedikit berpengaruh di benaknya. Karena itu, kita tidak boleh menuntut terlalu banyak." Meski begitu, ia yakin bahwa "pemain muda ini akan menemukan jalannya".