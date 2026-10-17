Duel antara Everton dan Chelsea diwarnai momen kontroversial dari sisi perangkat pertandingan, setelah para pemain Chelsea menuntut hadiah penalti menyusul jatuhnya striker Brasil Joao Pedro di dalam kotak terlarang. Insiden tersebut memicu protes luas dari kubu klub London itu, dalam laga yang mempertemukan kedua tim di Hill Dickinson Stadium, pada pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Kadar kontroversi memuncak pada menit ke-31, ketika Joao Pedro terjatuh di dalam kotak penalti Everton, setelah bersenggolan dengan bek James Tarkowski. Striker Chelsea itu langsung mengangkat kedua tangannya ke udara, meminta wasit menunjuk titik putih, di tengah penantian rekan-rekannya yang menilai tim mereka mendapat pelanggaran yang semestinya ditindak wasit.

Namun Paul Tierney, wasit yang memimpin laga, tidak mengabulkan tuntutan para pemain Chelsea dan meminta striker Brasil tersebut untuk berdiri serta melanjutkan permainan, karena menganggap insiden itu tidak layak diganjar pelanggaran bagi tim tamu.

Kontroversi tidak berhenti pada keputusan wasit di lapangan, sebab wasit video assistant referee (VAR) juga tidak turun tangan untuk meninjau insiden tersebut atau meminta Tierney kembali ke layar di tepi lapangan guna memeriksa detail benturan antara Tarkowski dan Joao Pedro.

Keputusan itu menuai protes dari para pemain Chelsea, yang menilai jatuhnya striker mereka di dalam kotak penalti layak mendapat peninjauan yang lebih teliti, mengingat pentingnya keputusan semacam ini dalam pertandingan yang diwarnai persaingan ketat untuk meraih poin.

Momen tersebut kembali menyoroti keputusan-keputusan kontroversial perangkat pertandingan di Liga Primer Inggris, khususnya yang berkaitan dengan benturan di dalam kotak penalti, serta sejauh mana teknologi video ikut meninjau situasi-situasi yang menimbulkan keraguan bagi para pemain dan tim kepelatihan.