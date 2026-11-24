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Tekel Eduardo Camavinga, pemain Real Madrid, terhadap kaki Sava Mijnans, pemain Eindhoven, memicu kontroversi perwasitan dalam pertandingan kedua tim di Liga Champions pada Selasa malam.

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Real Madrid menang telak 5-1 atas Eindhoven dalam pertandingan yang digelar di Stadion "Santiago Bernabéu" pada matchday kelima fase liga kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Kemenangan Los Blancos diraih setelah sempat tertinggal satu gol pada babak pertama, sebelum membalas dengan lima gol.

Sebuah akun yang khusus menganalisis keputusan wasit menilai Camavinga seharusnya diganjar kartu merah langsung akibat tekel sembrono terhadap pemain lawan.

Akun "Archivo VAR" mengunggah analisis insiden tersebut melalui platform "X" dan menilai bahwa teknologi asisten wasit video "VAR" telah menyelamatkan Camavinga dari kartu merah, meskipun ia lebih dulu menyentuh bola.

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Akun tersebut menjelaskan bahwa pemain Real Madrid itu mengangkat kakinya tinggi sebelum pul sepatunya menghantam pergelangan kaki Mijnans, dan menilai tekel itu masuk kategori permainan kasar dan berbahaya.

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Akun itu menulis komentar tentang momen tersebut: "Meskipun pemain asal Prancis itu lebih dulu menyentuh bola, ia tetap mengangkat pul sepatunya dan menancapkannya ke pergelangan kaki Mijnans."

"Archivo VAR" menyimpulkan bahwa, menurut pandangannya, insiden itu layak diganjar kartu merah langsung, seraya menegaskan bahwa tekel tersebut merupakan "permainan kasar dan berbahaya".

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Momen ini kembali membuka perdebatan mengenai standar penilaian tekel ketika seorang pemain lebih dulu menyentuh bola, tetapi gerakan kakinya yang terangkat tinggi kemudian mencederai lawan. Dalam hal ini, penilaian wasit bisa berbeda-beda tergantung tingkat kekuatan dan bahaya tekel tersebut.