"Momen Ketidakpuasan"... Para pendukung Real Madrid mengganggu Mbappé dengan langkah yang tak terduga

Dalam langkah yang aneh dan tidak biasa di lingkungan klub bersejarah seperti Real Madrid, muncul tanda-tanda jelas bahwa sebagian pendukung semakin tidak puas terhadap salah satu bintang utama tim tersebut.

Sebuah situs web baru yang berfungsi sebagai "jam pasir" digital, secara akurat melacak setiap detik yang berlalu dalam kontrak pemain Prancis Kylian Mbappé bersama "Los Blancos".

Mbappé ikut bermain dalam pertandingan di mana Real Madrid kalah 2-1 dari tuan rumah Real Mallorca, di Stadion Son Moix pada pekan ke-30 La Liga.

Tuan rumah unggul lewat gol Mano Morlanes, sebelum Los Blancos menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, namun penyerang Kosovo, Vedat Muriqi, mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time, memberikan pukulan telak bagi harapan Real Madrid dalam persaingan gelar, terutama menjelang laga krusial melawan Bayern Munich di perempat final Liga Champions.

Dengan kekalahan ini, perolehan poin tim tetap di angka 69 di posisi kedua, semakin menjauh dari pemuncak klasemen Barcelona dengan selisih 7 poin.

Beberapa penggemar Real Madrid meluncurkan situs web bernama mbappe2029.com, yang menampilkan hitung mundur waktu yang tersisa dari kontrak Mbappé yang berakhir pada Juni 2029.

Tidak hanya hitung mundur, situs tersebut juga terus memperbarui total dana yang telah dibayarkan klub kepada penyerang Prancis tersebut sejak ia bergabung pada musim panas 2024.

Mbappé saat ini dianggap sebagai salah satu pemain yang paling banyak mendapat kritikan di lingkungan Real Madrid, dan hal ini mencerminkan rasa frustrasi di kalangan sebagian suporter yang menilai bahwa performa menyerang sang bintang Prancis belum memenuhi ekspektasi besar yang melekat pada namanya dan gajinya.

Konten ini diperkirakan tidak akan disukai oleh Mbappé sendiri, maupun oleh manajemen klub yang selalu lebih memilih untuk fokus pada persatuan internal menjelang pertandingan-pertandingan krusial, terutama laga perempat final Liga Champions melawan Bayern München.

