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José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengulangi langkah yang ia ambil saat menghadapi Eindhoven asal Belanda di Liga Champions, setelah Los Blancos tertinggal dari Deportivo Alavés di LaLiga.

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Setelah Real Madrid tertinggal satu gol dari Eindhoven pada babak pertama, Mourinho melakukan tiga pergantian sekaligus pada menit ke-46 dengan memasukkan Jude Bellingham, Ibrahima Konaté, dan Dean Huijsen untuk menggantikan Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, dan Éder Militão.

Los Blancos sukses membalikkan keadaan atas Eindhoven dan menutup laga dengan kemenangan 5-1, sehingga mempertahankan catatan sempurna di Liga Champions.

Dalam laga kontra Deportivo Alavés pada Sabtu malam di Stadion Santiago Bernabéu, dalam lanjutan pekan ke-14 LaLiga, Real Madrid menutup babak pertama dengan tertinggal satu gol lewat gol Antonio Martínez pada menit ke-22.

José Mourinho memutuskan melakukan dua pergantian lebih awal dengan memasukkan duet Bernardo Silva dan Yan Diomande pada menit ke-46, sementara Brahim Díaz asal Maroko dan Aurélien Tchouaméni ditarik keluar.

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Pada menit ke-60, Mourinho memasukkan penyerang muda Carlos Espí untuk menggantikan Arda Güler. Ini menjadi kali pertama Espí dimainkan sedini itu, setelah biasanya ia baru masuk pada 10 menit terakhir laga Real Madrid.

Yang menarik, Aurélien Tchouaméni masuk daftar pemain yang ditarik keluar dalam kedua laga tersebut, setelah José Mourinho kembali memutuskan untuk menggantinya, mengulangi keputusannya sebelumnya saat menghadapi tim asal Belanda itu.

Berkat pergantian ini, Real Madrid tampil lebih bergairah dalam menyerang, dan Kylian Mbappé berhasil mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-69.