Momen Guler memicu sindiran Sevilla terhadap keputusan kontroversial wasit

Sevilla memberikan komentar terkait aksi kontroversial bintang Real Madrid asal Turki, Arda Guler, dalam pertandingan kedua tim pada Minggu malam di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi keputusan perwasitan yang luas akibat insiden mencolok dari Arda Guler, setelah ia melayangkan sikutnya ke pemain Sevilla, Peque Fernandez, pada menit ke-24, dengan munculnya pertanyaan apakah pemain Los Blancos itu layak menerima kartu merah, sebelum sang pemain Turki mencetak gol keunggulan untuk Los Merengues hanya 5 menit berselang.

Detail insiden tersebut dimulai ketika Peque Fernandez menarik kaus Guler dalam salah satu serangan balik Real Madrid, lalu pemain Turki itu merespons dengan sikutan yang menjatuhkan lawannya ke tanah, sehingga insiden tersebut ditinjau melalui teknologi video asisten wasit "VAR" untuk memastikan kemungkinan dikeluarkannya kartu merah.

Setelah peninjauan yang berlangsung hampir 3 menit, wasit tidak mengeluarkan kartu merah untuk Guler, dan permainan pun dilanjutkan tanpa pemberian kartu kuning kepadanya, sebuah keputusan yang menimbulkan tanda tanya dan memicu kemarahan Sevilla.

Wasit hanya memberikan kartu kuning kepada bek Real Madrid, Dean Huijsen, dan pemain Sevilla, Felix Correia, karena keduanya terlibat keributan saat permainan terhenti.

Sevilla pun berkomentar melalui akun resminya di "X", menyindir keputusan tersebut dengan menulis: "Penggunaan sikut secara jelas oleh Guler terhadap Peque menyebabkan Huijsen dan Felix mendapatkan kartu kuning".















