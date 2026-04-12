"Momen bersejarah"... Enrique berada di ambang langkah penting bersama Paris Saint-Germain

Tampaknya pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, yang kini menangani Paris Saint-Germain, hampir mengambil langkah penting bersama klub Prancis tersebut.

Kontrak pelatih asal Spanyol tersebut akan berakhir tahun depan, namun ia sedang bernegosiasi untuk memperpanjangnya hingga tahun 2030. Meskipun nilai gajinya dalam kontrak baru belum diungkapkan, diperkirakan ia termasuk dalam tiga besar pelatih dengan gaji tertinggi di dunia.

Menurut Fabrice Hawkins, penulis di situs RMC Sport Prancis, perpanjangan kontrak Luis Enrique telah dinegosiasikan selama beberapa bulan dan berjalan dengan sangat baik. Hubungan pribadi, olahraga, dan institusional antara klub Paris dan pelatih tersebut sangat baik dan berada di puncaknya saat ini.

Dalam konteks ini, saluran "Al Kass" dari Qatar menyebutkan bahwa: "Luis Enrique telah membawa perubahan signifikan di Paris Saint-Germain sejak kedatangannya pada 2013, di mana ia membangun identitas serangan yang berani dan budaya tim yang kokoh. Hasilnya: dominasi domestik, kemenangan bersejarah dengan meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya pada tahun 2025, serta pengakuan global sebagai pelatih terbaik di dunia."

Lalu dilanjutkan: "Oleh karena itu, klub ingin memberi penghargaan kepada pelatihnya dengan kontrak besar yang menjamin posisinya sebagai kepala staf teknis untuk tahun-tahun mendatang."

Selain aspek finansial, negosiasi juga berlangsung mengenai isu-isu penting lainnya. Pertanyaan terpenting adalah di mana Luis Enrique dan keluarganya akan tinggal dalam beberapa tahun ke depan.

Saat ini mereka tinggal di Saint-Germain-en-Laye, namun orang-orang terdekatnya mempertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lebih dekat guna menghindari perjalanan harian yang berulang. Ide utamanya adalah menetap di "Neuilly", yang akan meningkatkan kualitas hidup keluarga, hal ini menjadi prioritas utama bagi sang pelatih.

Syarat lainnya adalah perpanjangan kontrak harus mencakup tim teknis, terutama Luis Campos.

Masalah gaji pelatih dan stafnya tampaknya tidak menjadi hambatan, dan semua pihak yakin kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat.

Kontrak ini secara luas diperkirakan akan menjadi kontrak bersejarah, dan menempatkan Luis Enrique di antara pelatih dengan gaji tertinggi di Eropa. Tujuannya adalah untuk memperkuat proyek olahraga yang sangat sukses ini.

Untuk mencapai tujuan ini, segala upaya akan dilakukan untuk melanjutkan rentetan kemenangan olahraga dan posisi internasional yang prestisius bagi Paris Saint-Germain di bawah kepemimpinan Luis Enrique.

