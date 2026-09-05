Sebuah laporan media mengungkap kemungkinan bersatunya Lionel Messi, sang legenda Argentina, dan Cristiano Ronaldo, bintang Portugal, dalam satu tim.

Menurut jaringan "tnt sports", hal itu bisa terjadi dalam pertandingan perpisahan Carlos Tevez, yang dijadwalkan digelar pada Desember mendatang, setelah ia menggelar beberapa pertemuan dengan manajemen Boca Juniors terkait detail laga tersebut. Tevez berniat mengundang kedua bintang itu untuk tampil bersama dalam pertandingan tersebut.

Perjalanan karier Carlos Tevez sangatlah kaya, karena berbagai perkiraan menyebutkan bahwa ia akan mengundang sekitar 60 pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengannya di klub-klub seperti West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus, Boca Juniors, dan tentu saja timnas Argentina.

Seandainya Ronaldo dan Messi hadir, acara ini akan menjadi luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tampilnya para pemain yang mendominasi satu generasi sepak bola.

Tevez memutuskan pensiun dari sepak bola profesional pada Juni 2022, setelah periode singkat yang dihabiskannya di sepak bola China lalu kembali ke tim Boca Juniors, di mana sepanjang kariernya ia berhasil meraih 11 gelar, mencetak 94 gol, dan menjalani 279 pertandingan.

Sejak pensiun, Tevez terus mempertahankan keterikatannya dengan dunia sepak bola, tetapi melalui jalur kepelatihan, di mana ia menjalani pengalaman bersama klub-klub seperti Rosario Central, Independiente, dan Talleres Cordoba.

Jadwal awal untuk membuka pintu Stadion La Bombonera bagi acara akbar ini menunjuk pada akhir pekan tanggal 12 dan 13 Desember, atau jika hal itu tidak memungkinkan, pada tanggal 18 dan 19 Desember, untuk menghindari bentrok dengan akhir Liga Profesional Argentina, terutama karena Boca Juniors mungkin akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari-hari tersebut, yang akan menghalangi tersedianya waktu untuk menggelar pertandingan perpisahan Tevez.



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