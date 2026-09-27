Mohammed Noor, mantan bintang timnas Arab Saudi, melontarkan peringatan terkait masa depan Abdullah Al-Hamdan bersama Arab Saudi, setelah mengkritik keputusan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang mencoret sang pemain dari susunan pemain utama. Ia menilai pilihan tersebut bisa meninggalkan dampak negatif pada kondisi psikologis penyerang Arab Saudi itu, yang tengah melewati masa sulit sejak laga menghadapi Kuwait.

Dalam pernyataannya melalui program "Nadina", Noor menegaskan bahwa Al-Hamdan membutuhkan dukungan psikologis dan pemulihan kepercayaan diri, terutama setelah tekanan besar yang ia terima usai pertandingan melawan Kuwait, seraya menekankan bahwa memperlakukannya pada fase ini menuntut kehati-hatian yang tinggi.

Mantan bintang Al-Ittihad itu menjelaskan bahwa ia memperkirakan Al-Hamdan akan tampil sebagai starter dalam laga menghadapi Oman, bersama Firas Al-Buraikan. Ia menilai pilihan tersebut akan memberikan sang penyerang kesempatan baru untuk membuktikan kemampuannya dan berkontribusi dalam perjalanan timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

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Noor menyebutkan bahwa mencoret Al-Hamdan dari susunan pemain utama bisa menambah beban psikologisnya, di tengah kritik yang ia terima selama periode terakhir, seraya menegaskan bahwa pemain itu perlu diberi kepercayaan alih-alih ditambahkan tekanan padanya di waktu yang sensitif dalam turnamen.

Noor menekankan pentingnya memperlakukan Al-Hamdan dengan cara yang baik secara psikologis, seraya mengingatkan bahwa pilihan yang tersedia bagi timnas Arab Saudi di posisi ujung tombak terbatas, dan tidak memungkinkan untuk melepas pemain mana pun tanpa mempertimbangkan kondisi dan keadaan mentalnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Arab Saudi hanya memiliki tiga penyerang Saudi saat ini, yaitu Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan, dan Abdullah Al-Salem, hal yang membuat menjaga kesiapan seluruh elemen lini serang menjadi sesuatu yang penting bagi Donis sebelum melanjutkan perjalanan di turnamen.