Mohamed Ihattaren memicu perdebatan di internet. Gelandang itu mencetak gol 0-1 untuk Fortuna Sittard dalam duel melawan FC Groningen, tetapi apa yang ia lakukan setelahnya menuai banyak kritik.

Dalam 15 menit pertama, Fortuna Sittard unggul lebih dulu di Groningen. Lecquinio Zeefuik mengecoh Thijmen Blokzijl dengan satu gerakan di kotak penalti, setelah itu sang penyerang memberikan umpan tarik sempurna kepada Mohamed Ihattaren. Gelandang itu tidak mengontrol bola lebih dulu dan langsung melepaskan tembakan yang berbuah gol.

Setelah mencetak gol, Ihattaren tidak menghampiri Zeefuik, yang bertanggung jawab atas sembilan puluh persen gol tersebut, melainkan berlari sendirian ke arah kamera televisi, lalu meneriakkan sesuatu.

Di X, para penonton duel Eredivisie VriendenLoterij meluapkan kritik kepada mantan pemain PSV dan Juventus tersebut. “Ihattaren benar-benar egois. Anda seharusnya langsung menghampiri Zeefuik untuk berterima kasih atas assist luar biasanya, bukan malah langsung ke kamera.”

“Zeefuik yang melakukan pekerjaannya, Ihattaren tinggal menyelesaikan dengan mudah, tetapi alih-alih berterima kasih dan memberi selamat kepada Zeefuik, Ihattaren malah memilih menghampiri kamera untuk menggumamkan sesuatu tentang dirinya sendiri”, kata yang lain.

“Ihattaren diberi hadiah gol oleh Zeefuik tetapi malah menuntut seluruh perhatian untuk dirinya sendiri. Itulah yang salah dengan bocah itu”, demikian bunyi komentar lainnya.

“Zeefuik membuat aksi seperti itu lalu Ihattaren malah seperti ingin mengambil kredit di depan kamera. Sangat aneh”, tulis pengguna lain lagi.

Namun, Fortuna tidak bisa lama menikmati keunggulan itu. Setelah sebuah tendangan indah dari Etienne Vaessen, Thom van Bergen berputar menjauh dari lawannya, lalu memberikan bola kepada Jorg Schreuders, yang kemudian menyodorkannya kepada David van der Werff: 1-1.

Tak lama kemudian, klub asal Limburg itu kembali unggul. Kali ini Zeefuik sendiri yang mencetak gol. Ia dilepas ke belakang lini pertahanan Groningen dan dengan indah mencungkil bola melewati Vaessen.