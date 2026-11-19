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Jerome Rothen, mantan pemain Paris Saint-Germain yang kini menjadi pembawa acara di Prancis, melontarkan seruan mengejutkan kepada para bintang sepak bola dunia untuk bergerak melawan Gianni Infantino, presiden FIFA. Ia mendesak para pemain top untuk bersatu dan menggunakan pengaruh mereka demi perubahan kepemimpinan di FIFA, bahkan hingga menggelar mogok massal yang bisa memaksa Infantino meninggalkan jabatannya.

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Pernyataan Rothen muncul menjelang pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Rabat, ibu kota Maroko. Dalam pemilihan tersebut, Infantino bersiap bersaing untuk masa jabatan baru setelah memimpin organisasi internasional itu sejak Februari 2016, di tengah berbagai tantangan terkait masa depan kepemimpinannya di FIFA.

Pemilihan yang dinanti itu diwarnai manuver dari sejumlah pihak untuk menantang Infantino. Yang terdepan adalah Philippe Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis, yang masuk ke dalam persaingan dengan dukungan UEFA setelah mendapat sokongan dari federasi-federasi Eropa, sebagai upaya menghadirkan alternatif bagi presiden FIFA saat ini.

Selain itu, Kozo Tashima asal Jepang, presiden kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang, telah mengumumkan pencalonannya dan menyatakan kesiapan untuk berdiskusi dengan Diallo mengenai kemungkinan koordinasi di antara keduanya. Sementara itu, Ramon Vega asal Swiss, mantan pemain Tottenham, juga muncul sebagai salah satu nama yang menyatakan keinginan untuk menantang Infantino dalam perebutan kursi presiden FIFA.

Di tengah berbagai manuver tersebut, Rothen berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan FIFA tidak seharusnya terbatas pada persaingan para kandidat atau langkah federasi-federasi nasional, tetapi juga harus melibatkan para pemain itu sendiri. Menurutnya, pemainlah pihak yang paling dekat dengan permainan dan paling mampu memengaruhi masa depannya, terutama para bintang yang memiliki popularitas global dan pengaruh besar.

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Dalam program radionya, "Rothen s'enflamme", di radio RMC, Rothen mengatakan bahwa dirinya tidak mampu melengserkan Infantino seorang diri. Namun, ia menilai para pemain top dunia mampu memulai gerakan besar, seraya menyebut nama-nama sekelas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Kylian Mbappe sebagai sosok-sosok paling menonjol yang bisa memimpin inisiatif ini.

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Pembawa acara asal Prancis itu menambahkan bahwa para bintang sepak bola memiliki kedudukan istimewa dalam permainan ini , sehingga menyatukan sikap mereka bisa memberi kekuatan besar dalam menghadapi kepengurusan FIFA. Ia menegaskan bahwa sepak bola pada dasarnya milik para pemain, dan tidak dapat diterima jika mereka terus dijauhkan dari keputusan-keputusan yang memengaruhi masa depan mereka serta masa depan kompetisi yang mereka ikuti.

Rothen bahkan melangkah lebih jauh dari sekadar menuntut pernyataan sikap atau kritik terbuka. Ia mengajak para pemain mengambil tindakan nyata dengan berhenti bermain sepak bola, dan menilai bahwa mogok massal selama 15 hari bisa menjadi alat tekanan yang efektif terhadap pimpinan FIFA sekaligus memaksa para petinggi untuk menanggapi tuntutan para bintang dengan serius.

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Ia menjelaskan bahwa jika para pemain berhenti tampil dalam pertandingan untuk waktu singkat secara kolektif dan terorganisasi, sepak bola dunia akan dihadapkan pada situasi yang berbeda karena dampak langsung dari absennya para bintang di berbagai kompetisi. Hal itu, menurutnya, bisa mendorong pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk meninjau ulang cara permainan ini dikelola dan keputusan-keputusan yang diambil di tingkat FIFA.

Rothen juga melontarkan kritik tajam kepada Infantino. Ia menuding sang presiden FIFA lebih berfokus pada kepentingan komersial dan meraup uang dengan mengorbankan para pemain. Ia pun memperingatkan bahwa, menurut pandangannya, kesehatan dan masa depan sepak bola kini berada dalam bahaya, di tengah perdebatan yang terus berlanjut soal cara FIFA dikelola dan keputusan-keputusan yang diambil presidennya.

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Pernyataan ini muncul ketika Infantino tengah menuai kritik akibat usulan sebelumnya untuk membuka peluang bagi investor swasta berpartisipasi dalam entitas komersial yang terkait dengan pendapatan turnamen-turnamen FIFA. Usulan tersebut memicu penolakan luas sebelum akhirnya dibatalkan, dan menjadi salah satu isu paling menonjol yang memperlebar perselisihan antara pimpinan FIFA dan sejumlah pihak di dunia sepak bola, khususnya di Eropa.

Rothen menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa bersatunya para pemain top adalah jalan yang menurutnya mampu menghadirkan perubahan nyata. Ia menekankan bahwa berhenti bermain selama 15 hari akan menjadi pesan yang sulit diabaikan, di saat sorotan tertuju pada pemilihan presiden FIFA mendatang beserta sikap dan aliansi baru yang akan terungkap terkait masa depan Infantino di pucuk pimpinan organisasi internasional tersebut.