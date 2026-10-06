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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
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Modric sampaikan pesan untuk suporter Real Madrid: "Tak perlu panik"

Real Madrid
Barcelona
L. Modric
Croatia vs Spain
Croatia
Spain
UEFA Nations League A
Spanyol
Kroasia

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Bintang Real Madrid sekaligus pemain AC Milan saat ini, Luka Modric asal Kroasia, menyampaikan pesan menenangkan kepada para suporter Los Blancos, meminta mereka untuk tidak khawatir meski timnya tertinggal 6 poin dari Barcelona pada awal musim ini.

Modric mengatakan dalam pernyataannya kepada stasiun televisi "Teledeporte" menjelang laga antara Spanyol dan Kroasia: "Ini masih awal musim, dan saya rasa Real Madrid, dengan pelatih baru, memiliki tim berkelas tinggi yang siap bersaing memperebutkan semua gelar, seperti biasanya."

Legenda Real Madrid itu menambahkan: "Tidak perlu panik atau berpikir bahwa semuanya sudah berakhir hanya karena Barcelona unggul 6 poin."

Modric menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan Los Blancos untuk kembali bersaing, dengan mengatakan: "Berkat skuad, para pemain, dan pelatih yang mereka miliki, Real Madrid mampu membalikkan keadaan dan meraih musim yang sukses."

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