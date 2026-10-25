Modric pecahkan rekor Ibrahimovic di Serie A

Bintang asal Kroasia, Luka Modric, terus menuliskan babak-babak baru dalam perjalanan kariernya yang luar biasa, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk bersinar dan menciptakan perbedaan, setelah ia menyumbang assist bagi gol cepat Milan ke gawang Udinese, sekaligus mencatatkan angka istimewa di Serie A yang membuatnya melampaui salah satu bintang sepak bola paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

Modric tampil dengan sentuhan magisnya dalam laga antara Milan dan Udinese, Minggu malam, di Stadion Friuli, dalam rangkaian pekan kedelapan Serie A, setelah ia memberikan assist yang luar biasa dan berperan dalam membuka keunggulan bagi Rossoneri.





Gol itu tercipta pada menit keenam, ketika Modric mengirimkan umpan terukur kepada rekannya asal Amerika Serikat, Christian Pulisic, yang melaju dengan bola dan menembus pertahanan Udinese sebelum menceploskannya ke gawang, memberikan Milan keunggulan dini dalam pertandingan.

Di sisi lain, jaringan statistik "Opta" mengungkap angka istimewa yang dicapai bintang asal Kroasia itu, setelah ia menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak di Serie A setelah menginjak usia 40 tahun, sejak kompetisi kembali ke format 20 tim pada musim 2004-2005.

Torehan Modric mencapai 4 assist setelah menginjak usia 40 tahun, melampaui bintang asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic, yang mencatatkan 3 assist pada periode yang sama. Dengan demikian, gelandang Milan itu terus membuktikan kemampuannya memengaruhi jalannya pertandingan dan menciptakan perbedaan, kendati usianya terus bertambah.











