Pemain Milan asal Kroasia, Luka Modric, menegaskan kesiapannya untuk memulai musim keduanya bersama klub, dengan menekankan bahwa tujuannya adalah bersaing dan memenuhi ambisi klub.

Bintang Kroasia itu berkata, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol "AS": "Di dalam hati, saya tahu bahwa saya ingin melanjutkan bersama Milan, tetapi saya juga harus memastikan hal-hal lain yang memungkinkan saya melakukannya. Dan sekarang saya di sini, serta senang bisa kembali."

Keputusan gelandang itu juga didorong oleh keinginannya untuk mewujudkan apa yang tidak mungkin tercapai tahun lalu, katanya: "Frustrasi adalah kata yang akan saya gunakan untuk menggambarkan pertandingan terakhir, karena kami tampil dengan baik. Hingga Maret kami bersaing untuk memperebutkan gelar, dan secara pribadi juga menyakitkan bagi saya bahwa cedera tidak memungkinkan saya membantu tim seperti yang saya lakukan hingga saat itu."

Ia menambahkan: "Pada akhirnya, kami tidak bisa lolos ke Liga Champions Eropa, tetapi tetap ada hal-hal positif lainnya, yaitu suasana di sekitar klub, di ruang ganti, dan ikatan di antara kami. Kami sangat saling menghormati."

Modric mengungkapkan bahwa ia tidak melupakan Milan bahkan saat ia sibuk dengan Piala Dunia di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, katanya: "Pada hari-hari pertama, saya hanya memikirkan apa yang berjalan salah, setelah satu tahun yang sangat positif. Kemudian saya harus fokus bersama Kroasia di Piala Dunia, tetapi saya selalu menjaga komunikasi dengan klub, dan Milan selalu hadir dalam pikiran saya, meski saya fokus bersama tim nasional negara saya."

Ia melanjutkan: "Selama musim berlangsung, saya bisa saja menandatangani perpanjangan kontrak, bahkan pada Desember, tetapi saya lebih dulu ingin mendengarkan tubuh saya dan mengetahui apakah saya masih memiliki keinginan dan gairah yang sama terhadap sepak bola. Ketika Milan menunjukkan kepada saya betapa besar perhatiannya terhadap saya, dan keinginannya agar saya menjadi bagian dari proyek baru, itulah yang perlu saya dengar. Saya berbicara dengan keluarga saya dan memutuskan untuk bertahan."

Ia melanjutkan: "Semua orang membicarakan usia saya, dan beberapa pemain berusia setengah dari usia saya, tetapi saya tidak memikirkan hal itu. Mereka membuat saya merasa lebih muda dan mendorong saya untuk bersaing dengan mereka, yang mendorong saya untuk terus berkembang. Saya sangat kompetitif."

Modric menganggap bahwa faktor utama di balik keputusan-keputusannya selalu adalah cinta yang ia temukan dari para pendukung Milan, katanya: "Saya merasakan cinta para pendukung sepanjang tahun, di mana pun kami berada. Itu melebihi apa yang bisa saya bayangkan. Ketika kamu merasakan cinta sebesar itu, yang kamu inginkan adalah membalas cinta itu dan memberikan yang terbaik untuk membela Milan."

Ia menambahkan: "Saya telah bermain di klub terbesar di dunia, yaitu Real Madrid, tetapi perasaan saya adalah bahwa Milan berada pada level yang sama. Ketika orang berbicara tentang Milan, mereka membicarakannya dengan cara yang berbeda dari cara mereka membicarakan klub-klub lain. Ketika kamu datang ke sini, kamu memahami hal itu. Saya merasa seolah sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Dan itu mendorong saya untuk memberikan lebih banyak lagi."

Modric menutup: "Ini adalah tempat di mana saya ingin berada, dan itulah sebabnya saya di sini. Saya kembali dengan tujuan yang sama seperti yang saya miliki pada hari pertama, yaitu menang. Kami harus rendah hati, bekerja keras, dan bersatu. Ketika kamu bermain di klub seperti ini, logika alaminya adalah memikirkan kemenangan, bukan hanya lolos ke Liga Champions Eropa. Kamu harus berambisi untuk hal tertinggi, dan itulah tujuan yang sama yang kami semua miliki."