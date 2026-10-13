Swansea City berupaya melepaskan citra sebagai tim sederhana dan kembali menemukan kilaunya, dalam sebuah transformasi yang sebagian besarnya digerakkan oleh bintang Kroasia Luka Modric.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", mantan pemain Real Madrid yang saat ini membela Milan tersebut memberikan dorongan besar bagi proyek ini dengan bergabung ke klub sebagai investor dan pemilik saham pada April 2025, seraya berkata: "Ini adalah peluang yang sangat menarik. Swansea memiliki identitas yang kuat, suporter yang luar biasa, dan ambisi untuk bersaing di level tertinggi. Sebagai pemain elite, saya yakin saya mampu menyumbangkan pengalaman saya kepada klub. Tujuan saya adalah memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan klub dan membantu membangun masa depan yang menjanjikan."

Era Swansea bergaya Spanyol masih melekat dalam ingatan, setelah tim ini menjalani tujuh musim berturut-turut di Liga Primer Inggris antara 2011 dan 2018, serta menjuarai Piala Liga Inggris musim 2012-2013 di bawah arahan pelatih Michael Laudrup, dengan kehadiran Michu, Rangel, Chico Flores, dan Pablo Hernandez di atas lapangan.

Saat ini Swansea City terlihat berada di jalur yang tepat untuk mengembalikan kejayaannya, karena memimpin klasemen Championship Inggris setelah mengumpulkan 20 poin dari 9 pekan pertama, unggul dua poin atas Middlesbrough, 4 poin atas West Ham dan Stoke City, serta 6 poin atas Wolverhampton, Queens Park Rangers, Birmingham City, Millwall, West Bromwich Albion, dan Bristol City. Ini merupakan start terbaik tim tersebut di liga sejak diberlakukannya sistem 3 poin untuk kemenangan.

Perjalanan tim ini juga mengalami titik balik lain ketika Vitor Matos mengambil alih kursi kepelatihan kurang dari setahun lalu, tepatnya pada akhir November 2025.

Pelatih yang sebelumnya pernah menjadi asisten Jurgen Klopp di Liverpool itu menerima tim dalam posisi ke-20, hanya berjarak 4 poin dari zona degradasi, sebelum membawanya menutup musim di peringkat kesebelas, dengan selisih 17 poin dari zona degradasi.

Perkembangan ini berjalan bertahap tanpa perubahan radikal, karena Vitor Matos menegaskan, setelah memperpanjang kontraknya hingga 2030, bahwa sejak kedatangannya ia merasakan betapa kuatnya hubungan antara Swansea City dengan para suporter dan masyarakat di sekitar klub, seraya menambahkan: "Kami telah meletakkan fondasi yang baik musim lalu, tetapi sekarang kami harus menatap ke depan, terus bekerja keras dan berkembang."

Klub juga tidak melupakan perhatian terhadap sektor pemain muda, karena mereka menjalani sebuah pertandingan pada periode persiapan musim dengan susunan pemain inti yang mencakup 10 pemain lulusan akademi klub. Kebijakan rekrutmen yang terukur pun mulai membuahkan hasil. Swansea berhasil mempertahankan penyerang tajamnya Zan Vipotnik, selain mengeluarkan 26,6 juta euro untuk merekrut Joseph Oboko, Moussa Yeo, Elijah Just, Steven Oustaki, dan Steven Welch, serta mendapatkan jasa Jeremy Monga, Jenson Seelt, dan Tiago Parente dengan status pinjaman.

Kesuksesan ini mencerminkan komitmen tim pada filosofi "Swansealona", yang sebelumnya ditanamkan oleh Roberto Martinez, Brendan Rodgers, dan Michael Laudrup. Tim yang dipimpin Vitor Matos, peraih penghargaan pelatih terbaik Championship Inggris untuk bulan Agustus, dapat berbangga sebagai tim dengan umpan terbanyak dengan 4845 umpan, dan kedua dalam hal penguasaan bola dengan persentase 59,4%.

Meski menempati posisi keenam dalam daftar tim pencetak gol terbanyak dengan 15 gol, mereka berada di urutan keempat dalam jumlah tembakan dengan 48 percobaan.

Kekuatan Swansea tidak terbatas pada sisi serangan, tetapi tim ini juga memiliki soliditas pertahanan yang jelas, karena menjadi tim yang paling sedikit kebobolan setelah gawangnya bergetar hanya 7 kali, serta memimpin daftar tim dengan clean sheet terbanyak sebanyak 4 pertandingan.

Penggunaan garis pertahanan tinggi oleh tim ini terbukti efektif, karena mereka hanya dilampaui dalam perangkap offside oleh Bolton, yang membuat lawan-lawannya terjebak offside 46 kali, berbanding 37 kali di hadapan Swansea.

Dengan demikian, Swansea City kembali menghidupkan mimpinya untuk tampil di garis depan, bersandar pada perkembangan teknis dan hasil-hasil istimewanya, serta di bawah kepemimpinan sebuah proyek yang mendapat dukungan Luka Modric.



