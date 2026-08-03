Bernardo Silva saat ini berlatih di Valdebebas di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, dan meskipun pemain Portugal itu tersedia setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir, serta keinginannya yang sudah diketahui untuk bermain di Spanyol, kepindahannya ke Real Madrid sama sekali belum dibahas.

Namun kedatangan Mourinho ke klub Kerajaan itu mengubah segalanya, hingga Silva menolak tawaran Atletico Madrid karena desakan pelatih Portugal tersebut agar ia bergabung dengannya di periode keduanya di Bernabeu. Barcelona pun gagal mendatangkannya.

Bagi Mourinho, Bernardo Silva bisa menjadi versi kedua dari Luka Modric, meski gaya bermain keduanya berbeda, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar "Marca".

Mourinho lah yang pada awalnya meminta perekrutan pemain Kroasia itu di Real Madrid, yang ia datangkan dari Tottenham dengan susah payah, persis seperti yang ia lakukan sekarang dengan Bernardo Silva.

Kendati demikian, pemain Portugal itu berkembang selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Pep Guardiola di Manchester City, hingga menjadi tidak hanya kapten tim, tetapi juga pemain favorit pelatih Spanyol tersebut.

Bernardo Silva mampu bermain di sayap kanan, tempat ia memulai kariernya sebagai winger, dan ia telah menyesuaikan posisinya selama bertahun-tahun karena kecepatannya yang menurun, tetapi ia menjamin kualitas tinggi dalam penguasaan bola.

Ia juga bisa bermain sebagai gelandang kanan, atau sebagai playmaker, dan berkontribusi dalam membangun serangan serta di lini tengah, seperti yang ia lakukan di Manchester City untuk mendukung Rodri, yang kemungkinan besar akan ia temui kembali di Real Madrid.

Di tengah persaingan ketat di tim Madrid, mantan pemain City itu akan siap memberikan bantuan di mana pun dibutuhkan, dan seperti pemain lainnya, ia harus membuktikan kelayakannya untuk bermain sebagai starter, tetapi keserbagunaannya dalam berbagai posisi dan kepercayaan Mourinho kepadanya menjadi dua indikator bahwa ia mungkin akan memainkan peran sentral dalam proyek sang pelatih.

Real Madrid di bawah Mourinho akan menjadi tim yang setia pada gaya pelatihnya, cepat dalam transisi serangan untuk memanfaatkan kecepatan para penyerangnya, seperti Mbappe, Diomande (jika transfer rampung), Valverde, atau Vinicius jika masa depannya sudah jelas dan ia bertahan di Madrid.

Namun pelatih Portugal itu menyadari bahwa sepak bola modern menuntut pengerahan segala kemampuan, mempertahankan kendali, memberikan kematangan bagi tim muda di semua posisi, bertahan dengan bola, dan mengontrol tempo permainan saat dibutuhkan, dan di sinilah peran Bernardo Silva menonjol.

Mourinho bersikeras merekrut Bernardo Silva karena ia tahu bahwa Silva adalah pemain yang mampu memberikan hasil instan, dan ia juga merepresentasikan kekuatan yang menyatukan dalam tim yang, sejak kepergian Modric dan Kroos, dan kini Nacho, Benzema, serta Carvajal, kehilangan sosok pemimpin di dalam maupun di luar lapangan.

Fede Valverde adalah kapten pertama saat ini, dan Mourinho juga akan memintanya untuk memperkuat perannya dalam posisi ini, sementara Vinicius adalah kapten kedua, dan Thibaut Courtois baru-baru ini bergabung dengan jajaran kapten tim.

Bernardo Silva belum pernah bekerja sama dengan Mourinho di Real Madrid, tetapi keduanya saling mengenal dengan baik, dan pemain internasional Portugal itu datang dengan pengalaman yang memungkinkannya berbaur dengan mulus dalam tim serta memahami tuntutan sang pelatih.

Pada musim terakhirnya bersama Manchester City, Silva menjalani 55 pertandingan: seluruh 38 pertandingan Liga Primer Inggris (hampir 3000 menit), delapan pertandingan di Liga Champions, empat pertandingan di Piala FA, dan tiga pertandingan di Piala Liga, yang menegaskan penampilannya yang mengesankan di usia 31 tahun.

Real Madrid telah menyimpang dari kebijakan biasanya di bursa transfer, sebagian karena ia bergabung dengan tim Kerajaan lewat transfer gratis, dan juga karena pemain itu membuktikan kelayakannya untuk bermain sebagai starter.