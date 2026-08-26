kicker melaporkan bahwa pada pekan ini, melalui langkah yang cukup tidak biasa, satu hambatan besar dalam jalan menuju kepindahan sang kiper ke Main disebut telah disingkirkan.

Menurut laporan tersebut, Atubolu telah memperpanjang kontraknya di SC yang sebelumnya berlaku hingga 2027. Pada dasarnya ini merupakan langkah yang mengejutkan bagi pemain yang ingin pindah, tetapi dalam kasus ini justru meningkatkan kemungkinan kepergiannya ke Frankfurt pada periode transfer yang masih berlangsung.

Latar belakangnya adalah Frankfurt ingin merekrut mantan kiper tim nasional U21 itu sebagai nomor satu yang baru, tetapi saat ini belum mampu menuntaskan pembelian permanen secara finansial. Skema peminjaman selama satu tahun dengan kewajiban beli atau opsi beli sebelumnya tidak memungkinkan, karena kontrak Atubolu akan habis setelah musim mendatang. Pemain dengan kontrak yang akan habis tidak boleh dipinjamkan.

Karena itu, opsi ini kini memungkinkan dan tampaknya juga cukup mungkin terjadi. Menurut kicker, sejak Minggu malam sudah ada kontak antara pihak yang bertanggung jawab dari kedua klub dengan tujuan mencapai kesepakatan cepat. Keinginan SGE disebut adalah agar Atubolu sudah menjaga gawang pada Sabtu di pekan pertama musim baru Bundesliga saat menghadapi Union Berlin.

Masa depan pemain 24 tahun itu sudah menjadi topik besar selama berminggu-minggu. Bahwa ia ingin meninggalkan Freiburg sudah lama diketahui. Finalis Liga Europa itu karena itu juga lebih awal merekrut Mio Backhaus (22) dari Werder Bremen sebagai pengganti dengan biaya transfer 12 juta euro. Namun, Atubolu sampai sekarang masih belum memiliki klub baru. Dengan kepindahan yang diincar ke Premier League, itu tidak terwujud, dan rumor soal transfer ke nama-nama besar seperti Juventus atau Olympique Marseille juga tidak menjadi konkret.

Berapa mahal transfer Noah Atubolu untuk Eintracht Frankfurt?

Sementara waktu lalu, Atubolu berpisah dengan agensi yang mewakilinya karena situasi yang buntu dan kini disebut telah memantapkan pilihannya untuk pindah ke Eintracht di dalam Bundesliga.

Perpanjangan kontrak yang dikabarkan itu juga memberi keuntungan bagi Freiburg: bahaya kehilangan mantan nomor satu mereka secara gratis setelah musim mendatang dalam skenario terburuk kini sudah sirna. Awalnya, petinggi klub disebut berharap mendapatkan biaya transfer 20 juta euro untuk Atubolu, tetapi kini muncul angka tuntutan sebesar 15 juta euro.

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Di sela-sela kemenangan atas Fortuna Düsseldorf pada putaran pertama DFB-Pokal akhir pekan lalu (5-1), pelatih SCF Julian Schuster (41) juga sudah angkat bicara soal kemungkinan Atubolu bergabung dengan Eintracht: "Pada dasarnya, Frankfurt adalah klub yang sangat, sangat besar di Jerman. Karena itu, itu bisa menjadi kemungkinan bahwa dia berdiri di bawah mistar di sana."

Selain itu, ia menegaskan bahwa Atubolu akan datang ke klub barunya dalam kondisi sangat bugar jika transfer terjadi, dan sang kiper, yang dalam beberapa tahun ke depan juga diyakini bisa menjadi opsi serius untuk tim nasional Jerman, tidak dikeluarkan dari latihan. "Kami terus berkomunikasi dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam latihan kami sesuai situasi. Itu adalah tugas dan kewajiban kami ketika seseorang masih terikat kontrak. Dan memang begitu. Karena itu, kami memastikan dia tetap mendapat beban dan latihan, sehingga pada dasarnya dia berada di level yang baru," kata Schuster.



