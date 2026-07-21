Model asal Belanda menindak Okoye dengan tegas dan membawa kiper tersebut ke pengadilan

Jelicia Westhoff, seorang model asal Belanda, menuduh Maduka Okoye melakukan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, dan mengabaikan anak mereka. Di Instagram, Westhoff melontarkan kritik pedas kepada mantan kiper Sparta Rotterdam tersebut dan bahkan menyeretnya ke pengadilan.

''Kamu tidak menelepon anakmu, kamu tidak menemui anakmu. Karena kamu terlalu sibuk menghukum ibunya. Anakmu, yang sangat kamu inginkan saat kamu masih bangkrut dan aku harus memberimu uang,'' curhat Westhoff di Instagram.

“Kamu pikir aku cukup bodoh untuk bersama orang seperti itu?”, kata Westhoff, yang mengaku diintimidasi oleh orang-orang di sekitar Okoye. “Jika seseorang memiliki citra, dia bisa melakukan apa pun yang dia mau. Jika kamu tidak melakukan apa yang dia inginkan, akan ada sekelompok orang yang mengejarmu. Tapi tahukah kamu? Biarkan aku yang jadi orang jahat, aku sudah tidak peduli lagi.”

Westhoff sudah lama ragu-ragu mengenai langkah-langkah selanjutnya. “Aku sangat takut membawa kamu ke pengadilan, sangat takut melapor ke polisi, sangat takut melakukan apa pun karena aku tahu kamu akan menghukum anak kita. Tahu nggak, aku tetap tenang dan sudah memberimu sejuta kesempatan, tapi apakah kamu merawatnya? Tidak. Karena kamu harus menjenguknya di rumahku, kalau tidak, kamu tidak bisa menjadi ayah.”

Model tersebut mengonfirmasi kepada De Telegraaf bahwa Okoye hampir tidak pernah peduli pada putra mereka. Kiper Nigeria itu juga tidak melakukannya ketika putra mereka empat kali dirawat di unit perawatan intensif.

Tuduhan ini kembali mencuat setelah Okoye terlihat di Venesia bersama Cardi B, seorang rapper Amerika yang terkenal di dunia musik internasional. Sudah beberapa waktu ini beredar rumor bahwa kiper tersebut menjalin hubungan dengan penyanyi tersebut.

Westhoff menutup postingannya di Instagram dengan menyatakan bahwa Okoye tidak hanya berselingkuh dengan wanita. “Tetapi juga dengan pria.”