Mobil polisi dan unit bersenjata: insiden aneh yang menyeret bintang Newcastle

Bintang Newcastle United, Amar Dedic, memicu kondisi siaga keamanan di Inggris setelah kemunculannya sambil membawa busur dan anak panah bersama salah seorang temannya menyebabkan sejumlah besar patroli polisi dikerahkan, dalam sebuah peristiwa aneh yang berakhir dengan penyitaan peralatan tersebut dan interogasi terhadap sang pemain.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca" yang mengutip surat kabar Inggris "Daily Mail", kisah ini bermula setelah kepolisian Northumbria menerima laporan dari seorang warga yang menyatakan melihat dua orang membawa busur dan anak panah di dekat sebuah tangki air di kawasan Harlow Hill, di pinggiran kota Newcastle.

Polisi menanggapi laporan tersebut dengan mengirimkan setidaknya enam mobil patroli, termasuk di antaranya unit bersenjata, sebelum para petugas menemukan Dedic yang berusia 24 tahun beserta rekannya di kawasan permukiman Darras Hall, sekitar tujuh mil dari lokasi laporan.

Polisi menghentikan mobil yang ditumpangi kedua orang itu, melakukan penggeledahan, dan menyita busur serta anak panah tersebut, selain menginterogasi pemain asal Bosnia itu terkait jenis aktivitas yang sedang ia lakukan.

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Peristiwa ini juga menyaksikan kemunculan penjaga gawang Newcastle Mark Gillespie dan mantan bek Paul Dummett, setelah keduanya kebetulan melintas di lokasi itu dan berhenti untuk memberikan bantuan.

Setelah mendengarkan keterangan kedua orang itu, polisi menyimpulkan tidak adanya ancaman bagi keselamatan publik, seraya menyebutkan bahwa peralatan yang disita pada dasarnya diperuntukkan bagi penggunaan rekreasi, sementara penyelidikan masih berlangsung.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Dedic dan rekannya melepaskan beberapa anak panah di sebuah ladang, tanpa mengungkapkan sasaran yang mereka bidik.

Meski peristiwa ini terbilang aneh, Dedic tampaknya tidak akan menghadapi sanksi di dalam klub Newcastle, karena "Daily Mail" menyebutkan bahwa manajemen menganggap tindakan pemain itu sebagai sikap ceroboh, namun tidak berniat membuka penyelidikan disipliner terhadapnya.

Newcastle sebelumnya telah merekrut bek asal Bosnia itu dari Benfica pada musim panas lalu dengan nilai 30 juta pound sterling, dan pemain tersebut berhasil memantapkan posisinya di posisi bek kanan, meski timnya mengalami awal musim yang sulit pada musim ini.

Dedic turut bermain dalam kekalahan Newcastle dari Everton dengan skor tanpa balas, dan ia diperkirakan akan tersedia untuk menghadapi Fulham, Sabtu besok, di Liga Primer Inggris. Newcastle tengah menjalani periode yang sulit, setelah menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir yang mereka jalani di berbagai kompetisi.