Mitchell Dijks dipastikan tidak akan melanjutkan kariernya di Thailand. Bek kiri itu saat ini berstatus bebas transfer dan pekan ini tampak akan menandatangani kontrak di Bangkok, tetapi hal itu batal terjadi, menurut ESPN.

Untuk Dijks, sudah disiapkan kontrak hingga pertengahan Desember, dengan peluang perpanjangan sampai musim panas. Namun, klub tersebut menarik kembali tawaran itu setelah pemeriksaan medis.

BG Pathum United ingin langsung memainkan Dijks, tetapi dalam pemeriksaan tersebut terungkap adanya cedera. Karena itu, klub langsung membatalkan kesepakatan tersebut.

Dijks saat ini berada di pulau Bali, Indonesia, tempat ia memiliki sebuah rumah kecil. Mantan bek yang pernah memperkuat Fortuna Sittard dan Ajax itu sedang mencoba mencari klub di Asia Tenggara.

Bek kiri berusia 33 tahun itu dalam kariernya pernah bermain untuk Ajax, Willem II, sc Heerenveen, Norwich City, Bologna, Vitesse, Fortuna Sittard, dan Nam Dinhh FC dari Vietnam.