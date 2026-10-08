Mitchel Bakker meneken kontrak di Eredivisie: "Dia pernah bermain di level tertinggi"

NEC telah mengikat Mitchel Bakker hingga akhir musim, demikian diumumkan klub melalui saluran resmi. Klub asal Nijmegen itu memiliki opsi sepihak setelah musim ini untuk memperpanjang kontraknya selama satu tahun.

Bakker yang berusia 26 tahun berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Atalanta pada musim panas lalu. Bek kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang kiri itu, dan mampu beroperasi di jantung pertahanan, dalam beberapa pekan terakhir sudah ikut berlatih dalam pemusatan latihan NEC di Estepona, Spanyol.

Dalam beberapa hari terakhir, Bakker juga sudah berada di Nijmegen dan kini ia resmi bergabung dengan peserta Liga Europa itu. Mantan pemain tim nasional Belanda kelompok umur tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 di Goffertstadion.

"Mitchel telah bermain di level tertinggi, di tiga liga besar Eropa," kata direktur teknik Carlos Aalbers. "Pengalaman itu ia bawa ke Nijmegen, dan selain itu dia juga bisa dimainkan di berbagai posisi."

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Bakker menimba ilmu di akademi Ajax, klub yang memberinya kesempatan tampil dalam dua pertandingan tim utama. Pada 2019, ia pindah ke Paris Saint-Germain, sebelum kemudian bermain untuk Bayer Leverkusen, Lille OSC, dan Atalanta.

Pada 2022, Bakker masuk skuad sementara tim nasional Belanda untuk Piala Dunia. Namun, pelatih saat itu Louis van Gaal tidak memasukkannya ke dalam skuad final. Sejauh ini ia masih belum menjalani debut internasional.

NEC juga mengumumkan bahwa Bakker langsung bisa dimainkan. Jika ia juga langsung masuk skuad pelatih Dick Schreuder, laga spesial sudah menantinya pada Sabtu. Saat itu, NEC dijadwalkan menghadapi mantan klubnya, Ajax, di Amsterdam.



