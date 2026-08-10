Usai upacara khusus yang hanya dihadiri keluarga Messi di pemakaman El Prado di Kota Perez, dekat Kota Rosario, pemain Inter Miami itu memutuskan menunda kepulangannya ke Amerika Serikat guna menghabiskan beberapa jam tambahan bersama keluarganya setelah perpisahan terakhir dengan ayahnya, Jorge.

Kapten timnas Argentina itu tiba di negaranya pada Sabtu malam, dan menghabiskan sepanjang malam di pemakaman khusus tempat ayahnya disemayamkan, serta baru meninggalkannya pada Minggu siang.

Beberapa jam kemudian, ia menuju rumahnya di sebuah kompleks perumahan berpagar di Kota Funes, di negara bagian Kentucky.

Menurut situs Infobae Argentina, "Pemandangan itu memiliki ciri yang tidak lazim bagi seorang tokoh publik dengan kedudukan sepertinya: hampir tidak ada informasi apa pun yang bocor mengenai kedatangannya atau prosesi pemakaman. Pesawat carter itu lepas landas pada Sabtu 8 siang dari Fort Lauderdale, dan mendarat di Bandara Kepulauan Malvinas di Fisherton, dan dari sana, Messi, ditemani istrinya Antonela Roccuzzo dan anak-anak mereka, langsung menuju pemakaman Perez, tempat ia bertemu dengan saudara-saudaranya dan orang-orang terdekatnya."

Prosesi perpisahan itu berlangsung di balik pintu tertutup, dengan kehadiran sejumlah kecil orang, serta beberapa cendera mata yang ditinggalkan anak-anak sebagai ungkapan kasih sayang.

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Terlihat pula karangan bunga yang dikirim oleh Federasi Sepak Bola Argentina dan staf teknis timnas Argentina.

Ketika mobil SUV hitam yang membawa keluarga Messi memasuki pemakaman, salah seorang pengunjung berseru: "Tetaplah kuat, Leo!" Kalimat itu juga muncul pada sebuah spanduk yang tergantung di gerbang-gerbang samping pemakaman. Dinginnya malam musim dingin di Rosario turut membuat tempat itu sepi dan memperkuat suasana keheningan. Hasilnya adalah perpisahan yang tenang tanpa manifestasi seremonial besar, di sebuah kota yang menyampaikan belasungkawa tanpa mencampuri, dan sepenuhnya menghormati privasi keluarga yang mereka anggap perlu.

Minggu pagi, setelah pukul delapan, aktivitas kembali muncul di El Prado. Beredar spekulasi mengenai kepulangan mereka ke Amerika Serikat sebelum tengah hari, tetapi pesawat lepas landas dalam keadaan kosong, dan iring-iringan itu baru muncul setelah pukul tiga sore di kompleks perumahan tertutup Kentucky, tempat keluarga itu tinggal di Rosario sejak bertahun-tahun lalu.

Di kawasan tersebut, satu-satunya perubahan yang terlihat adalah keberadaan sekitar dua belas jurnalis yang berjaga di pintu masuk klub pedesaan itu.

Para tetangga, meskipun mengetahui letak rumah keluarga itu, menghindari mendekat untuk meminta foto atau mengganggu privasi momen tersebut.

Jorge Messi telah menderita sakit selama beberapa bulan, dan hanya orang-orang terdekatnya yang mengetahuinya, meski hal itu tidak diumumkan secara luas. Kerahasiaan ini tetap dijaga bahkan selama Piala Dunia, ketika Lionel bermain sementara ayahnya membatalkan perjalanannya pada saat-saat terakhir karena kondisi kesehatannya, dan sebagian besar anggota keluarga tetap bersamanya untuk memberikan dukungan.

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