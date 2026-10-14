Mirip Bellingham: Real Madrid dapatkan kembali permatanya setelah absen 18 bulan

Real Madrid kembali mendapatkan tenaga mutiaranya setelah absen dari lapangan selama 18 bulan akibat cedera.

Surat kabar "Marca" menyebut bahwa akademi pemain muda Real Madrid (La Fabrica) sedang menjalani hari-hari yang penuh emosi tanpa harus memenangi gelar atau memainkan pertandingan.

Hugo de Llanos, salah satu mutiara akademi pemain muda Real Madrid, menjadi tokoh utama momen yang benar-benar istimewa hari ini di Valdebebas, ketika pemain Castilla berusia 21 tahun itu kembali ke lapangan setelah absen selama 18 bulan.

Ia melakukannya dalam pertandingan uji coba yang dimainkan tim cadangan menghadapi Leganes B.

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De Llanos, yang berlatih bersama tim di bawah arahan Lopez de Lerma dalam beberapa pekan terakhir, telah mengambil satu langkah lagi dalam perjalanan panjang pemulihannya, dan menikmati bermain dalam sebuah pertandingan, meski hanya laga uji coba, setelah satu setengah tahun.

Langkah berikutnya adalah bergabung dengan skuat Castilla, sebuah kemungkinan yang bisa terjadi tak lama setelah kembalinya.

De Llanos mengalami cedera pada fase-fase akhir musim 2024-2025.

Raul memanfaatkan jasanya di tim Castilla untuk menutupi beberapa absennya pemain, dan ia memainkan peran penting bersama tim cadangan pada paruh pertama musim (16 pertandingan dan dua gol), bahkan penampilan gemilangnya membuatnya untuk pertama kali masuk daftar skuat tim utama, yaitu saat menghadapi Liverpool di Liga Champions Eropa di Stadion Anfield pada November 2024.

Ia memainkan pertandingan terakhirnya pada 20 April melawan Rayo Majadahonda, menutup musim dengan koleksi 10 gol dan dua assist dalam 39 pertandingan bersama Castilla, Real Madrid, dan tim muda (Liga Pemuda).

Cederanya memburuk hingga ia absen sepanjang musim sebelumnya, dan kini ia tampaknya akan segera mampu melewati masa sulitnya yang berlangsung satu setengah tahun tanpa bermain.

Sebelum cedera, De Llanos memperlihatkan seluruh kemampuannya sebagai pemain komplet di area kotak penalti, serta menonjolkan daya gedor yang luar biasa. Para pelatih akademi pemain muda Real Madrid (La Fabrica) pun menyamakannya dengan Bellingham, dan pemain itu sendiri menegaskan perbandingan tersebut dengan merayakan gol-golnya ala bintang Inggris itu.