Barangkali, sebagian fans menginginkan pergantian eksekutor direct free-kick [tendangan bebas langsung] tim, yang biasanya diambil oleh sang megabintang Cristiano Ronaldo.

Opta mencatat, setidaknya, dari 25 tembakan bebas langsung terakhir yang diambil oleh kapten tersebut di ajang Liga Champions, semuanya berakhir dengan kegagalan alias tanpa gol.

Termasuk kala bentrok dengan Olympique malam tadi. Ronaldo yang dikenal sebagai eksekutor ulung bola-bola mati, kembali gagal mencetak gol dari situasi ini.

Eksekusi yang dilakukannya bahkan tak mengarah ke gawang raksasa Prancis tersebut.

0/25 - 🇵🇹 Cristiano Ronaldo’s last 25 direct free kick shots in the :

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

❌

Pjanic?#OLJuve pic.twitter.com/KtkMtbqFM9