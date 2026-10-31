Dalam kemenangan 4-0 Singa atas Konyaspor, pemain yang telah 80 kali membela tim nasional itu berkata kasar kepada seorang juru kamera seusai pertandingan. "Enyahlah dengan kameramu," bentak Sane dalam bahasa Inggris ke arah juru kamera tersebut, terdengar jelas dalam siaran langsung.

Belum jelas mengapa pemain berusia 30 tahun itu melontarkan kata-kata tersebut. Setelah peluit akhir, juru kamera itu mendekati Sane untuk merekamnya pada saat-saat setelah kemenangan. Ketika rekan-rekan setim Sane merayakan raihan tiga poin bersama di lingkaran tengah lapangan, pemain asal Jerman itu berdiri agak terpisah dan tampak lebih kesal ketimbang gembira.

Melawan Konyaspor, Sane kembali baru masuk dari bangku cadangan. Pelatih kepala Gala, Okan Buruk, memasukkannya pada menit ke-61 untuk menggantikan Yunus Akgün, pencetak gol yang sempat mengubah skor menjadi 2-0.

Bintang utama Victor Osimhen lebih dulu membawa Singa unggul 1-0 pada menit ke-12. Setelah gol Akgün pada menit ke-28, Alexey Batrakov pada menit ke-49 dan mantan bintang Milan Rafael Leao lewat eksekusi penalti pada menit ke-55 juga mencetak gol di babak kedua.

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Bagaimana Perjalanan Musim Leroy Sane Sejauh Ini?

Berkat kemenangan itu, Galatasaray mempertahankan posisi pertama klasemen Süper Lig di depan pesaingnya, Amed SFK. Keunggulan mereka saat ini lima poin, tetapi klub asal Istanbul itu telah memainkan satu pertandingan lebih banyak dibandingkan pesaing langsungnya.

Sementara itu, musim Sane masih berjalan cukup mengecewakan. Ia memang telah mencatatkan 13 penampilan dalam pertandingan resmi di semua kompetisi, tetapi kebanyakan masuk sebagai pemain pengganti dari bangku cadangan. Ia juga belum mencatatkan satu pun kontribusi gol.