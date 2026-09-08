Pemain Italia, Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, sebelumnya sempat masuk dalam radar minat Real Madrid untuk direkrut dan memasuki Stadion Santiago Bernabeu melalui pintu yang diperuntukkan bagi tuan rumah. Langkah ini merupakan keinginan pertama pelatih Portugal, Jose Mourinho, saat kembali menukangi tim Kerajaan tersebut.

Surat kabar Spanyol "AS" menuliskan: "Dalam sebuah ironi mencolok yang menyerupai apa yang ditulis novelis Jose Saramago tentang kemampuan takdir menulis lurus di atas garis-garis yang berkelok, Bastoni menjalani laga di Bernabeu sebagai pemain lawan dengan mengenakan seragam Inter Milan untuk tahun kesembilan berturut-turut."

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa godaan untuk pindah melalui penerbangan langsung ke Spanyol pada musim panas ini sempat hadir dengan kuat pada diri sang pemain, terlebih ketika ia berada di puncak daftar minat pelatih yang sebelumnya membawa Inter meraih pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu meraih treble.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa di dunia yang tak lagi memadukan antara emosi dan bahasa uang, Bastoni menjadi pengecualian yang dipaksakan oleh tuntutan finansial manajemen Nerazzurri, yang menolak melepas bek Italia tersebut dengan harga kurang dari 70 juta euro.

Data-data yang ada menegaskan bahwa tidak ada ketergesaan dari salah satu pihak untuk berpisah dengan pihak lainnya, di mana Bastoni telah berkomitmen untuk bertahan selama perayaan pemahkotaan gelar Liga Italia, sehingga tuntutan finansial Inter Milan datang sepadan dengan kualitas pemain dan kemampuan kepemimpinannya.

Bukti terbesar dari kepemimpinan itu terlihat dalam pertandingan antara Inter dan Juventus musim lalu, ketika sang bek menanggung konsekuensi sikapnya setelah berpura-pura mendapat pelanggaran yang berujung pada pengusiran Pierre Kalulu lewat kartu kuning kedua. Bastoni pun menghadapi serangan opini publik dengan keteguhan dan keberanian di lapangan, semangat juang yang sama yang membedakannya di lapangan dan akan menjadi senjata utamanya untuk menghadapi tim yang nyaris ia bela seragamnya dalam sebuah tantangan yang menarik.

Konate Pilihan Utama

Tidak terwujudnya transfer Bastoni terkait dengan keputusan lain yang diambil Real Madrid, yaitu merekrut bek Prancis Konate, yang merupakan salah satu transfer pertama klub Kerajaan itu di bursa transfer lalu.

Mantan bek Liverpool tersebut bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir. Ia semestinya bukan satu-satunya rekrutan untuk memperkuat lini belakang Los Merengues; namun bertahannya Asensio dan tidak jadinya ia hengkang menyebabkan pembekuan rencana merekrut bek baru, sehingga bek Inter dicoret dari daftar nama yang diajukan untuk datang ke Bernabeu.

Berdasarkan perkembangan ini, Real Madrid lebih memilih untuk mencukupkan diri dengan opsi yang ada dan tidak menambah bek tengah lain, sementara Bastoni memutuskan untuk bertahan satu musim lagi di Liga Italia bersama Inter meski beberapa klub lain juga meminati jasanya selain klub Kerajaan tersebut.

Pertemuan antara kedua pihak kembali terjadi di ajang Liga Champions Eropa, yang menjadi panggung ideal untuk menyalakan kembali minat terhadap transfer-transfer besar.



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