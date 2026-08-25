NEC gagal mencapai fase liga Liga Champions. Setelah kalah 1-3 pada pekan lalu, mereka takluk 3-0 dari FK Bodø/Glimt di Norwegia. Tim asuhan Dick Schreuder kini turun ke Liga Europa.

Tim tamu mengalami awal yang benar-benar dramatis. Gonzalo Crettaz melakukan handball di luar kotak penalti dan langsung diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver. Kiper cadangan Nikolas Polster harus masuk, dengan Kaj Sierhuis yang terlihat jelas tidak puas saat ditarik ke pinggir lapangan.

Tuan rumah dominan dengan keunggulan jumlah pemain, tetapi gagal mencetak gol pada babak pertama. Hal itu terutama berkat penampilan apik Polster di bawah mistar, yang menggagalkan beberapa peluang Bodø/Glimt dengan sejumlah penyelamatan bagus. Pada masa injury time, Fredrik André Bjørkan, yang sempat bermain untuk Feyenoord, akhirnya mencetak gol setelah sebuah serangan cepat dari tim Norwegia.

Jauh di masa injury time babak pertama, Sondre Auklend menggandakan keunggulan, sehingga tugas NEC untuk mencapai Liga Champions menjadi mustahil.

Setelah jeda, tidak banyak yang terjadi di tanah Norwegia. NEC masih mencoba, tetapi tidak mampu benar-benar menciptakan ancaman. Bodø/Glimt puas dengan keunggulan nyaman tersebut dan sabar mencari celah di pertahanan tim asal Nijmegen itu. Situasi menjadi lebih buruk lagi bagi NEC ketika Deveron Fonville mencetak gol bunuh diri.

Tiket Liga Champions pun jatuh ke tangan tim Norwegia. NEC untuk musim ini harus puas dengan petualangan di Liga Europa.