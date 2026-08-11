Tampaknya, kembalinya trio penyerang Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez untuk bekerja sama lagi bukanlah hal yang mustahil.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa David Beckham bisa saja berhasil mewujudkan reuni bersejarah di dunia sepak bola dengan membawa Neymar ke Inter Miami dan menghidupkan kembali trio penyerang legendaris MSN.

Mantan pemain lini tengah asal Brasil, Felipe Melo, mengatakan bahwa ia telah menerima informasi mengenai Neymar yang akan pindah ke Inter Miami ketika kontraknya bersama Santos berakhir pada Desember mendatang.

Melo mengatakan dalam pembicaraannya di YouTube: "Saya berbicara dengan seorang teman yang sebelumnya memberi tahu saya beberapa kabar tentang Santos. Ia memberi tahu saya bahwa Neymar akan bermain di Miami. Neymar akan mulai bermain di Inter Miami mulai Januari mendatang."

Ia melanjutkan: "Jika hal itu terjadi, maka saya adalah orang pertama yang mengumumkan kabar ini di sini. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi."

Masa depan Neymar telah menjadi salah satu topik terbesar yang dibicarakan di dunia sepak bola, di mana kontraknya bersama Santos dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026.

Nama pemain berusia 34 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan ke klub Turki, Galatasaray, tetapi pernyataan Melo memicu spekulasi baru bahwa Inter Miami bisa menjadi tujuan berikutnya.

Jika Beckham mampu mewujudkan hal tersebut, maka itu akan menyatukan kembali lini serang terkenal MSN yang menakuti Eropa bersama Barcelona.

Messi, Neymar, dan Suarez membentuk salah satu lini serang terkuat yang pernah disaksikan sepak bola antara tahun 2014 dan 2017, di mana mereka memadukan keterampilan, kecepatan, dan penyelesaian akhir yang istimewa.

Bersama-sama, mereka mengangkat sembilan gelar di Barcelona, termasuk Liga Champions Eropa, dua gelar La Liga Spanyol, dan Piala Dunia Antarklub.

Musim pertama mereka bersama menghasilkan treble bersejarah di bawah kepemimpinan Luis Enrique, dan trio itu mencetak 122 gol yang menakjubkan di seluruh kompetisi.

Messi memimpin tim dengan mencetak 58 gol, Neymar menambahkan 39 gol, dan Suarez menyumbang 25 gol, di mana Barcelona menyapu lawan-lawannya dengan salah satu lini serang paling menakutkan dalam sejarah sepak bola.

Kini, klub Inter Miami yang dimiliki Beckham bisa saja menyediakan panggung untuk babak terakhir.

Kedatangan Neymar tidak hanya akan menciptakan reuni yang menggetarkan di atas lapangan, tetapi juga akan memberikan dorongan komersial yang besar bagi Liga Sepak Bola Amerika dan Inter Miami.

Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Neymar masih mampu tampil di level tertinggi.

Karier pemain Brasil itu dalam beberapa tahun terakhir telah terpengaruh oleh cedera, yang membatasi konsistensi levelnya, meskipun bakat dan popularitasnya masih tak diragukan.

Saat ini belum ada kesepakatan antara Neymar dan Inter Miami, dan penyerang itu masih harus mengambil keputusan mengenai tahun-tahun terakhir karier sepak bolanya.

Namun, dengan sudah adanya Messi dan Suarez bersama-sama, serta kemungkinan Neymar tersedia sebagai pemain bebas, maka mimpi melihat MSN bersatu kembali bukan lagi hal yang mustahil.

Bagi Beckham, perekrutan ini bisa menjadi sebuah pernyataan yang kuat.