Milan menjalani ujian penting di luar kandang, saat bertandang ke markas Genoa, besok Minggu, di Stadion Luigi Ferraris, dalam lanjutan pekan kesebelas Serie A, dalam duel yang menyimpan banyak tantangan dan angka menarik bagi kedua tim.

Rossoneri memasuki laga ini dengan dukungan rekor istimewa menghadapi Genoa, selain rangkaian hasil positif di luar kandang, namun mereka berhadapan dengan lawan yang tengah bangkit setelah meraih tiga kemenangan beruntun di kompetisi, dan berambisi melanjutkan kebangkitan serta meraih pencapaian yang absen selama bertahun-tahun.

Dalam konteks ini, jaringan statistik "Opta" memaparkan angka dan fakta paling mencolok yang terkait dengan duel yang dinanti ini, yang mengungkap keunggulan historis Milan, ambisi Genoa, serta ketajaman sejumlah bintang.

Rekor Milan menghadapi Genoa

- Milan tak terkalahkan dalam 10 pertemuan terakhir melawan Genoa di Serie A, dengan meraih 6 kemenangan dan 4 hasil imbang. Sejak musim 2020-2021, Genoa menjadi tim kedua yang paling sering dihadapi Rossoneri tanpa menerima satu kekalahan pun di kompetisi, sama dengan tim-tim lain, di belakang Hellas Verona yang telah dihadapi dalam 12 laga tanpa kekalahan.

Pertandingan berikutnya GEN Serie A 09.00 MIL

- Milan meraih kemenangan dalam 4 laga terakhirnya di luar kandang menghadapi Genoa di Serie A. Saat ini Rossoneri tidak memiliki rangkaian kemenangan tandang yang lebih panjang di kompetisi kecuali menghadapi tiga tim, yaitu Hellas Verona (7 kemenangan), Messina (5 kemenangan), dan Pisa (5 kemenangan).

- Milan mencetak 21 gol selama 10 laga pertamanya di Serie A musim ini. Terakhir kali salah satu pelatih Rossoneri meraih torehan gol lebih baik setelah 11 laga pertama di kompetisi adalah bersama Cesare Maldini pada 1972, ketika tim mencetak 25 gol.

- Milan meraih dua kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 5 laga pertamanya di luar kandang di Serie A musim ini. Rossoneri sebelumnya pernah menghindari kekalahan dalam 6 laga pertama di luar kandang selama satu musim dalam 3 kesempatan antara musim 2020-2021 dan 2025-2026, jumlah yang sama yang diraih Inter dan Napoli. Milan bisa menyendiri sebagai pemegang rekor dengan menjadi satu-satunya tim yang meraih pencapaian ini 4 kali selama periode tersebut, jika melanjutkan rangkaiannya di musim ini.

Genoa mengincar pencapaian yang absen sejak 2009

- Genoa meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya di Serie A, dan berambisi melanjutkan kemenangan menghadapi Milan. Terakhir kali Rossoblu berhasil meraih 4 kemenangan beruntun dalam satu musim di kompetisi adalah antara bulan Maret dan April 2009.

- Genoa menang dalam 3 dari 6 laga pertamanya di kandang di Serie A musim ini, berbanding satu hasil imbang dan dua kekalahan. Tim ini belum pernah meraih 4 kemenangan dalam 7 laga pertama di kandangnya di kompetisi sejak musim 2015-2016, saat Gian Piero Gasperini menukangi mereka.

- Genoa mencetak 4 gol dalam 15 menit pertama laga-laganya di Serie A musim ini, jumlah yang sama yang diraih tim Frosinone, Atalanta, Lazio, dan Roma, sementara Milan memuncaki statistik ini dengan mencetak 5 gol. Sebaliknya, Genoa menyendiri dengan catatan negatif yang mencolok, karena tidak mencetak satu gol pun selama 15 menit terakhir laga-laganya, sementara Milan hanya mencetak satu gol pada rentang waktu yang sama.

Bintang-bintang di bawah sorotan

- Stephan El Shaarawy terus tampil dengan level yang mencolok, setelah mencetak satu assist di masing-masing dua laga terakhirnya di Serie A. Pemain ini telah menjalani 83 laga dengan seragam Milan di kompetisi, mencetak 21 gol selama itu. Jika ia berhasil berkontribusi atas satu gol dalam laga besok, maka ia, pada usia 34 tahun dan 12 hari, akan menjadi pemain tertua kedua dalam sejarah Genoa yang meraih kontribusi gol dalam 3 laga beruntun di liga sejak musim 2004-2005, di belakang Domenico Criscito yang meraih pencapaian itu pada 2021 pada usia 34 tahun dan 269 hari.

- Adrien Rabiot menjalani musim yang luar biasa, setelah mencetak 5 gol dan menyumbang 3 assist selama 8 laga pertamanya di Serie A musim ini. Gelandang terakhir yang meraih torehan lebih baik selama 9 laga pertama dari satu musim di kompetisi adalah Sergej Milinkovic-Savic pada musim 2022-2023, setelah berkontribusi atas 10 gol dengan rincian 3 gol dan 7 assist. Bintang Prancis itu juga berkontribusi atas setidaknya satu gol selama 5 laga terakhirnya, dan tidak ada gelandang Milan yang meraih rangkaian lebih baik dari itu sejak Kaka pada 2004, ketika ia berkontribusi atas 7 gol beruntun.

- Diego Moreira terus menuliskan awal yang luar biasa bersama Milan, setelah berkontribusi atas 7 gol selama 6 laga pertamanya di Serie A, dengan rincian 4 gol dan 3 assist. Sejak musim 2004-2005, tidak ada pemain lain yang berhasil berkontribusi atas jumlah gol yang lebih banyak selama enam laga pertamanya bersama Rossoneri, menyamai rekor yang tercatat atas nama Mario Balotelli pada 2013. Selain itu, belum ada satu pemain pun yang melewati batas kontribusi atas 7 gol selama 7 laga pertamanya bersama tim.