Mimpi Buruk Madrid Dimulai dari Atletico: Alvarez Menyulut Api di Bawah Kaki Mourinho

Atletico Madrid mengirim pesan tekanan kepada rival mereka, Real Madrid, setelah meraih kemenangan berharga atas Deportivo La Coruna dengan skor 1-0, Sabtu malam, dalam ajang La Liga Spanyol. Kemenangan ini mengukuhkan posisi mereka di peringkat kedua dan untuk sementara memperlebar jarak dengan Los Blancos menjadi 4 poin, menjelang laga El Clasico yang dinanti besok.

Dengan kemenangan ini, koleksi poin Atletico menjadi 25 poin di peringkat kedua, di bawah Barcelona yang memimpin dengan 27 poin, sementara Real Madrid mengemas 21 poin.

Gol tunggal pertandingan ini lahir melalui penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, pada menit ke-48, setelah menerima umpan matang dari Alejandro Grimaldo di tiang jauh, sehingga memberikan tim asuhan pelatih Diego Simeone 3 poin penting dalam persaingan memperebutkan posisi papan atas.

Alvarez melanjutkan penampilan gemilangnya setelah juga mencetak gol di tengah pekan saat menghadapi Stuttgart di Liga Champions Eropa, menegaskan kehadirannya di lini serang pada momen penting musim ini, sementara Atletico sempat kesulitan sepanjang babak pertama sebelum berhasil memastikan kemenangan di awal babak kedua.

Kemenangan Atletico Madrid menempatkan Real Madrid di bawah tekanan tambahan menjelang El Clasico, karena Los Blancos kini dituntut meraih hasil positif untuk menghindari melebarnya jarak dengan tetangga mereka, sementara kekalahan dari Barcelona akan menambah sulit posisi mereka di klasemen, dan bisa mendorong mereka tertinggal dalam persaingan memperebutkan puncak.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Laga yang dinanti ini memiliki arti yang berlipat ganda bagi Real Madrid, mengingat upaya mereka untuk menghindari memberi peluang bagi para rival untuk menjauh dari mereka, sementara Barcelona memasuki laga ini dengan mengincar pemanfaatan faktor tuan rumah dan hasil pertandingan untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak.