Rangkaian pukulan terus berlanjut di internal Zamalek setelah kalah dari Al Ahly dengan dua gol tanpa balas, dalam laga puncak pekan keenam Liga Mesir Premier, yang menjadi kekalahan pertama tim berjuluk El Abyad tersebut pada musim ini, sehingga masalah mereka bertambah menjelang dimulainya perjalanan di Liga Champions Afrika.

Zamalek menerima pukulan berupa pelatihnya, Moataz Gamal, yang harus menjalani operasi darurat akibat nyeri punggung yang dideritanya sejak beberapa waktu lalu, bersamaan dengan kepastian absennya bek kiri asal Maroko, Mahmoud Bentayg, dari laga melawan APR FC Rwanda, setelah mengalami cedera robek pada otot hamstring.

Moataz Gamal menjalani operasi pada Senin hari ini, dan akan mendapatkan waktu istirahat selama 48 jam sesuai instruksi dokter untuk memulihkan diri dari dampak operasi tersebut, sebelum menyusul delegasi Zamalek pada Rabu mendatang sebagai persiapan menghadapi APR FC Rwanda.

Zamalek bersiap menghadapi APR FC Rwanda pada Jumat mendatang dalam leg pertama babak 32 besar Liga Champions Afrika, sementara laga leg kedua akan digelar pada 24 Oktober ini di Stadion Internasional Kairo.

Pertandingan berikutnya APR CAF Champions League Qualification 12.00 ZAM

Dalam pukulan lain bagi tim El Abyad, hasil pemeriksaan medis mengungkap bahwa Mahmoud Bentayg mengalami cedera robek pada otot hamstring, cedera yang akan menepikannya dari lapangan selama rentang waktu antara 21 hari hingga empat pekan.

Dengan demikian, absennya pemain Maroko tersebut dari laga melawan APR FC Rwanda sudah dipastikan, sehingga Zamalek kehilangan salah satu opsinya di posisi bek kiri pada awal perjalanan kompetisi benua.

Berikut daftar pemain Zamalek:

- Penjaga gawang: El Mahdy Soliman, Mohamed Awad, Mohamed Sobhy.

- Pertahanan: Omar Gaber, Mohamed Farag, Mahmoud Hamdi "El Wensh", Mohamed Ismail, Mostafa El Zenari, Ahmed Hossam, Ahmed Fatouh, Ahmed Khedry.

- Lini tengah: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Mahmoud Gehad, Ahmed Abdel Rahim "Eisho", Adam Kayed, Abdallah El Said, Sheikh Banza, Ahmed El Gefaly, Mohamed Hamad.

- Lini serang: Hossam Ashraf, Nasser Mansi, Ahmed Sherif, Oday Dabbagh.

Zamalek berharap bisa melewati dampak kekalahan di laga puncak dan segera memulihkan keseimbangan mereka sebelum menjalani laga Afrika, di tengah absennya Bentayg dan kondisi kesehatan yang sedang dialami pelatih mereka, Moataz Gamal.