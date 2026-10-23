Raphinha asal Brasil kini bukan lagi sekadar winger di Barcelona, melainkan telah berubah menjadi momok yang sesungguhnya bagi Real Madrid, serta kartu truf yang diandalkan Blaugrana untuk memenangi El Clasico mendatang.

Bintang Brasil itu memasuki laga yang dinanti-nanti dan dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu mendatang di Stadion Camp Nou, dengan kepercayaan diri seorang pemain yang terbiasa dengan atmosfer laga puncak, serta rekor yang menjadikannya salah satu senjata paling berbahaya Barcelona dalam pertandingan penentu.

Rekor menakutkan melawan Real Madrid

Raphinha menghadapi Real Madrid kembali dengan membawa angka yang luar biasa, menurut statistik surat kabar Spanyol "Marca": 6 pertandingan terakhir yang ia mainkan melawan rival tradisionalnya seluruhnya berakhir dengan kemenangan Barcelona, dan selama laga-laga itu ia mencetak 7 gol; sebuah rekor memukau yang menjadikannya mimpi buruk utama bagi lini pertahanan Los Blancos.

Pemain Brasil itu secara khusus sangat mahir menghadapi Thibaut Courtois, karena sebagian besar golnya dalam rangkaian pertandingan ini bersarang di gawang kiper raksasa asal Belgia tersebut, yang banyak menderita akibat kecepatan Raphinha dan kemampuannya untuk muncul di momen-momen penentu, serta keterampilannya dalam duel satu lawan satu dan menembus lini pertahanan. Persoalannya bukan sekadar soal statistik, melainkan kemampuan sang winger membaca atmosfer El Clasico dan mengubahnya menjadi momen-momen penentu.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Top skor La Liga meski diterpa cedera

Di samping catatan gemilangnya menghadapi Real Madrid, Raphinha tiba di pertandingan ini dalam puncak penampilan individunya, di mana ia saat ini memimpin daftar top skor Liga Spanyol (Pichichi) dengan koleksi 12 gol, mengungguli Kylian Mbappe (9), sehingga semakin memperkuat statusnya sebagai penyerang paling berbahaya di kompetisi tersebut.

Meskipun ia masih dalam tahap pemulihan dari cedera, kepercayaan diri, efektivitas, dan ketajamannya menjadikannya senjata yang dibutuhkan Barcelona dalam pertandingan yang biasanya tidak banyak memberi peluang. Kemampuannya menciptakan perbedaan di sepertiga akhir area serang bisa menjadi kata kunci.

Paris: langkah pertama kembalinya

Pertandingan melawan Paris Saint-Germain dalam ajang Liga Champions Eropa di Stadion Parc des Princes menjadi langkah pertama dalam perjalanan kembalinya ke persaingan setelah absen.

Di sana, pemain Brasil itu memberi kesan bahwa ia masih perlu memulihkan ritme dan kecepatan eksekusi yang menjadi ciri khas penampilannya, serta kurang memiliki konsistensi yang dibutuhkan untuk menunjukkan level serangan terbaiknya, tetapi pertandingan itu harus dianggap sebagai periode pemanasan yang diperlukan.

El Clasico datang pada waktu yang sepenuhnya berbeda, karena dengan lebih banyak latihan dan menit bermain, Raphinha akan mendapat kesempatan untuk memulihkan levelnya dan mencapai puncak kesiapan kompetitifnya.



