Mimpi buruk bagi Barcelona: Raphinha keluar dalam kondisi cedera dari laga melawan Australia

Kekhawatiran Barcelona berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan, setelah pemain Brasil Raphinha mengalami gangguan otot saat tampil bersama timnas negaranya menghadapi Australia, hingga meninggalkan lapangan pada awal babak kedua laga yang sedang berlangsung antara kedua tim, dalam pukulan yang mengkhawatirkan bagi klub Katalan yang sebelumnya mencemaskan bintangnya mengalami cedera selama periode jeda internasional.

Menurut pernyataan dari Federasi Sepak Bola Brasil, kapten Selecao meninggalkan lapangan karena merasakan "gangguan pada paha kanan", tanpa mengungkapkan hingga saat ini sifat cedera tersebut atau seberapa parah tingkat keparahannya.

Menyusul hal itu, pelatih Carlo Ancelotti memutuskan menggantinya dengan Endrick pada awal babak kedua, setelah sang pemain mengakhiri babak pertama pertandingan dengan sempurna, dan mencetak gol kedua Brasil dari titik penalti pada menit ke-45, membuat skor menjadi 2-2.

Keluarnya Raphinha datang pada waktu yang sangat sensitif bagi Barcelona, setelah kondisi fisik pemain tersebut secara khusus menjadi sumber kekhawatiran di dalam klub sebelum dimulainya periode jeda saat ini.

Surat kabar "Marca" beberapa hari lalu mengungkapkan bahwa Barcelona memberikan perhatian khusus kepada Raphinha karena penampilannya yang luar biasa musim ini, di samping perjalanan melelahkan yang ia jalani bersama timnas Brasil yang mencakup pertandingan di Australia dan India, beserta jam perjalanan panjang dan kelelahan fisik yang menyertainya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Raphinha sebelumnya pernah kembali pada beberapa kesempatan dari periode jeda internasional dalam keadaan mengalami masalah fisik, hal yang membuat Barcelona menangani panggilannya kali ini dengan tingkat kekhawatiran yang lebih besar.

Kekhawatiran Barcelona bukan tanpa alasan, karena laporan-laporan Brasil sebelum jeda menyebutkan bahwa Raphinha mengalami cedera selama dua panggilan terakhirnya bersama timnas.

Pada Maret lalu, sayap Barcelona itu mengalami cedera otot selama pertandingan Brasil melawan Prancis, dan terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas serta kembali ke Barcelona, sebelum absen dari lapangan selama lima pekan.

Raphinha juga mengalami cedera di bagian belakang paha kanan selama Piala Dunia terakhir dalam pertandingan Brasil melawan Haiti, cedera yang membuatnya absen dari dua pertandingan timnas. Situs "GE" milik "Globo" saat itu memastikan bahwa pemeriksaan membuktikan adanya cedera otot pada paha kanan, serta menyebutkan bahwa pemain tersebut sebelumnya telah mengalami beberapa masalah di area yang sama pada periode sebelumnya.

Apakah Raphinha akan absen bersama Barcelona?

Hingga saat ini, belum ada diagnosis akhir yang menentukan sifat cedera Raphinha atau durasi absennya, karena "Globo" menggambarkan kondisi tersebut sebagai gangguan ringan pada paha kanan.

Sensitivitas situasi terletak pada fakta bahwa Raphinha sedang menjalani awal musim yang luar biasa, dan telah mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan pertama bersama Barcelona, menurut laporan-laporan yang mendahului jeda internasional, yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling menonjol dan paling berpengaruh di tim.

Hansi Flick sebelum jeda telah mengakui bahwa kepergian para pemain Barcelona ke timnas mereka menimbulkan kekhawatiran baginya, ia mengatakan bahwa ia merasa khawatir setiap kali para pemain meninggalkan klub, dan bahwa ia mencoba menghadapi hal itu secara positif serta memberikan kepercayaan kepada tim medis timnas.

Dengan demikian, Barcelona kini menanti pemeriksaan medis yang akan dijalani Raphinha, untuk mengetahui apakah persoalan tersebut hanya gangguan sesaat atau cedera otot baru yang mungkin mengancam keikutsertaan pemain bersama tim Katalan setelah berakhirnya periode jeda internasional.

Sensitivitas cedera Raphinha semakin bertambah mengingat awal yang legendaris yang ia jalani bersama Barcelona musim ini, setelah pemain Brasil itu berubah dari sayap menjadi penyerang tengah dan mempersembahkan awal ketajaman gol terbaik dalam sejarah klub selama delapan pertandingan resmi pertama, di mana ia mencetak 14 gol, di antaranya 12 gol dalam tujuh pekan pertama La Liga.