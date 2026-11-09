Peluang penyerang Al Ahly asal Maroko, Soufiane Rahimi—maaf, Soufiane Benjdida—untuk pindah ke Wydad pada bursa transfer musim dingin mendatang tampak kecil, meski sejumlah laporan media mengaitkan pemain tersebut dengan kepulangan ke Liga Maroko melalui gerbang tim berjuluk merah itu.

Situs "Al Botola" Maroko mengungkap, mengutip sumber yang dekat dengan Wydad, bahwa gagasan merekrut Benjdida dengan status pinjaman pada Januari mendatang dikesampingkan, seraya menegaskan tidak adanya langkah resmi apa pun dari manajemen klub untuk menggaet pemain tersebut, selain biaya finansial tinggi yang terkait dengan kesepakatan ini.

Meski beredar kabar tentang kesiapan Wydad mengajukan tawaran kepada Al Ahly untuk meminjam penyerang Maroko itu, sumber tersebut menegaskan bahwa Benjdida tidak termasuk dalam daftar nama yang menjadi incaran klub saat ini.

Dalam konteks yang sama, situs Maroko itu menyoroti pernyataan jurnalis Ahmed Shobeir, yang menilai bahwa gaji tinggi yang diterima Benjdida di Al Ahly bisa menjadi hambatan besar bagi terwujudnya kesepakatan ini, bahkan jika klub Mesir tersebut menyetujui untuk meminjamkannya, dengan Wydad menanggung hak-hak finansialnya.

Shobeir menjelaskan bahwa klub-klub Maroko menghadapi tantangan finansial yang bisa menyulitkan mereka untuk menanggung nilai gaji pemain, seraya mengesampingkan kemampuan Wydad untuk menyediakan jumlah yang dibutuhkan guna memanfaatkan jasanya.

Berdasarkan data-data ini, kemungkinan kepindahan Benjdida ke Wydad pada bursa transfer musim dingin tampak kecil untuk saat ini, mengingat tidak adanya langkah resmi apa pun dari klub, di samping hambatan finansial yang bisa menghalangi terwujudnya kesepakatan ini.