Milos Kerkez membuat dirinya tidak populer di kalangan penggemar sepak bola Hungaria. Bek kiri Liverpool itu bahkan mendapat ancaman, demikian ditulis sejumlah media Hungaria.

Kerkez menjalani periode laga internasional yang sangat turbulen bersama Hungaria. Bek kiri itu memainkan pertandingan pertama pada 25 September melawan Ukraina dan terlibat dalam sebuah keributan.

Setelah itu, ayah Kerkez, Sebastijan, mengunggah sebuah foto di Instagram dengan iringan lagu Russian Paradise dari grup rap Rusia AK-47.

Di Ukraina, hal itu dipandang sebagai dukungan terhadap Rusia dalam perang. Situs Myrotvorets kemudian memasukkan Milos dan ayahnya ke dalam daftar musuh Ukraina, dengan tuduhan bahwa mereka mendukung agresi Rusia dan pembunuhan warga sipil Ukraina.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

Dua pekan kemudian, Kerkez kembali menjadi sorotan. Saat melawan Georgia, Jumat lalu, ia memang mencetak gol kemenangan, tetapi juga menerima kartu kuning, sehingga ia terkena skors untuk pertandingan Nations League melawan Ukraina.

Federasi Hungaria kemudian memutuskan bahwa ia boleh meninggalkan pemusatan latihan dan kembali ke klubnya, tetapi hal itu tidak dilakukan mantan pemain AZ tersebut.

Kerkez memutuskan untuk tidak terbang kembali ke Inggris, melainkan hadir pada Senin malam dalam sebuah pertandingan amatir di Serbia, di kota kelahirannya.

Kerkez memang lahir di Serbia, tetapi bermain untuk Hungaria karena sebuah janji kepada neneknya yang berkebangsaan Hungaria. Fakta bahwa ia tidak berada di stadion untuk mendukung tim nasional Hungaria melawan Ukraina, tetapi justru berada di Serbia, membuat banyak warga Hungaria geram.

Hal itu juga dipengaruhi sejarah sensitif antara Serbia dan Hungaria. Situasi tersebut berujung pada ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Menteri Luar Negeri Anita Orbán mengecam hal itu: ia mengatakan sangat menolak stigmatisasi dan segala bentuk ancaman terhadap warga negara Hungaria, Milos Kerkez.