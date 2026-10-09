Keputusan untuk mengembalikannya ke skuad lebih didorong oleh kebutuhan skuad ketimbang keinginan yang benar-benar spesifik. Fikayo Tomori sedang menjalani musim terburuknya sejak mengenakan seragam AC Milan: dari sosok kunci pada tahun Scudetto menjadi pemain yang terpinggirkan dari skuad. Sejauh ini bek asal Inggris itu belum pernah turun ke lapangan, Amorim lebih memilih Terracciano dalam susunan tim yang sarat perubahan saat melawan Benfica di Liga Europa.





Pada bulan Oktober ini AC Milan akan bermain sampai 7 kali dalam sekitar 20 hari dan masih harus dilihat apakah Tomori akan masuk dalam rotasi wajib Amorim. Terlepas dari hal itu, posisi klub tidak berubah: Cardinale dan stafnya ingin melepas Tomori pada Januari, enam bulan sebelum kontraknya berakhir secara alami. Sebuah kemungkinan yang sulit mengingat sang pemain, mulai Februari, akan bebas mencapai kesepakatan dengan klub pilihannya secara gratis.