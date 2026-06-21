Milan tidak mempermanenkannya, namun Fullkrug tetap bermain di Serie A

Perjalanan Niclas Fullkrug bersama Milan telah berakhir. Penyerang asal Jerman tersebut, yang bergabung pada Januari lalu dari West Ham, tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Rossoneri, meskipun opsi perpanjangan tersebut ditetapkan dengan nilai yang relatif rendah, di bawah 5 juta euro.

IKLAN

Fullkrug pun meninggalkan Milan setelah hanya setengah musim, di mana ia mencatatkan 20 penampilan di liga, hanya 3 kali sebagai starter, dan satu gol—yang menjadi penentu—di San Siro saat melawan Lecce. Namun, masa depan penyerang tengah asal Jerman ini mungkin masih berada di Serie A, mengingat Venezia sedang mengincarnya.