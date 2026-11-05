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Milan terjaga dari euforia derby oleh kekalahan Eropa yang memalukan

AC Milan vs Ferencvaros
AC Milan
Ferencvaros
Europa League
Italia
Hungaria

Tim Italia itu menelan kekalahan ketiganya di turnamen tersebut

Ferencváros dari Hungaria meraih kemenangan bersejarah atas tuan rumah Milan dari Italia dengan skor (2-0) pada hari Kamis ini di Stadion San Siro, dalam laga pekan keempat fase liga ajang Liga Europa.

Pemain Prancis, Lenny Joseph, mencetak dua gol untuk tim Hungaria tersebut pada menit ke-52 dan ke-66, dengan memanfaatkan dua umpan matang dari rekannya, Kristoffer Zachariassen.

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Meskipun Bamidele Yusuf dikartu merah dari barisan tim tamu pada menit ke-77, Rossoneri gagal menggetarkan jala gawang dan menyia-nyiakan beberapa peluang untuk mencetak gol, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan mengejutkan bagi tim Hungaria tersebut.

Dengan kekalahan baru di Eropa ini — yang datang setelah kemenangan atas Inter di Derby Milan (3-1) — poin Milan tertahan di angka 3, menempati peringkat ke-26 di ajang antarbenua tersebut, sementara Ferencváros menambah perolehannya menjadi 12 poin, di peringkat kedua di belakang Bournemouth dari Inggris yang memuncaki klasemen berkat selisih gol.

Kekalahan ini merupakan yang ketiga bagi Milan di Liga Europa musim ini, setelah kekalahan pada pekan pertama di kandang sendiri menghadapi Benfica dari Portugal (2-0), dan kekalahan dengan tiga gol di Stadion Bournemouth, sementara mereka hanya meraih satu kemenangan atas Salzburg dari Austria (4-0).

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