Milan, simak kata Behrami: "Perjalanan Camarda sejauh ini sepenuhnya salah"

Di studio Dazn, perdebatan mengenai cara AC Milan memanfaatkan Camarda mengemuka. Behrami bicara blak-blakan: "Saya tidak bisa menerima alasan soal latihan: itu tidak memberinya apa-apa! Masalahnya muncul karena nilai kontraknya sudah tinggi, sehingga jika kami ingin mencarikannya tempat di klub-klub Belanda atau Belgia, mereka sudah kesulitan membayarnya. Selain itu, klub-klub tersebut menginginkan peningkatan nilai (secara ekonomi, red.) jika mereka memainkan pemain berusia 18 tahun. Di situlah masalah banyak pemain muda bermula: mereka tampil 10 kali bersama AC Milan, langsung mendapat kontrak bernilai sangat tinggi, lalu siapa yang mau merekrut mereka? Jika Anda tidak punya hubungan kuat dengan klub lain, sementara AC Milan saat ini bahkan tidak memiliki direktur yang mampu membangun kerja sama dengan klub-klub tempat pemain muda seperti itu bisa berkembang, mereka harus ke mana? Sejauh ini, proses yang dijalani pemain tersebut sepenuhnya keliru. Dalam beberapa kesempatan ketika ia bermain, saya juga tidak melihat perkembangan, baik dalam kepribadian, posisi tubuh, teknik, maupun taktiknya. Sebab, seperti kata Massimo, ia perlu memiliki pengalaman bermain dalam 30-40 pertandingan sebelum tiba di AC Milan."