Milan, siapa Leon Scarlett: talenta QPR yang diminati Krosche

Bagikan Ikuti GOAL di Google

AC Milan harus menghadapi persaingan dari Eintracht Frankfurt untuk mendapatkan pemain asal Wales berusia 17 tahun itu.

Iklan

AC Milan terus mengikuti perkembangan Leon Scarlett dengan penuh minat. Pemain sayap asal Wales kelahiran 2009 itu merupakan prospek yang sangat disukai Markus Krosche. Direktur asal Jerman tersebut diperkirakan akan menjadi "rekrutan" pertama menjelang bursa transfer musim dingin 2027 dan mulai menjalankan tugasnya sebagai direktur teknik.

TALENTA QPR DAN PERSAINGAN DENGAN EINTRACHT - Yang menjadi incaran adalah pemain sayap ofensif berusia 17 tahun yang memperkuat QPR di Championship Inggris. Ini merupakan langkah untuk masa depan, dengan pemain muda tersebut sudah dipantau, seperti dilaporkan Sky Sports News, sementara Eintracht Frankfurt, mantan klub Krosche, turut masuk dalam persaingan. Talenta asal Wales yang bisa bermain di kedua sisi sayap itu berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir, hingga kini menjadi pemain inti QPR.

DARI ARSENAL KE EROPA - Scarlett telah mencatatkan lima penampilan di Championship dan menarik perhatian sejumlah pemandu bakat berkat kemampuan teknik serta keserbabisaannya. Pada April 2025, ia meninggalkan akademi Arsenal yang produktif untuk bergabung dengan Queens Park Rangers, yang juga berbasis di London, lalu berhasil mendapatkan tempat di level profesional.

TIM NASIONAL DAN MILAN DI BAWAH KROSCHE - Meski masih muda, ia sudah masuk dalam lingkup tim nasional Wales U-21. Karena itu, bagi AC Milan, ia merupakan pemain yang patut dipantau untuk masa depan, sejalan dengan perhatian klub terhadap talenta-talenta muda di kancah internasional. -