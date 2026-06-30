Milan, Ramos berpamitan kepada PSG: "Saya meninggalkan sebagian hati saya di sini"

Penyerang baru Milan, Goncalo Ramos, menyampaikan salam perpisahan kepada PSG melalui sebuah postingan di Instagram. Inilah kata-katanya:

“Hari ini, salah satu bab terpenting dalam karier saya telah berakhir. Mengenakan seragam PSG merupakan suatu keistimewaan dan kehormatan yang akan selalu saya simpan di hati.

Bersama-sama, kita telah menorehkan sejarah yang tak terlupakan. Kita telah meraih dua gelar Liga Champions, serta berbagai trofi lainnya, dan kita telah mengalami momen-momen yang akan selamanya terukir dalam ingatan semua orang yang turut serta dalam petualangan ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, staf pelatih, jajaran manajemen, dan terutama para pendukung. Terima kasih telah percaya pada saya, telah mendukung kami di saat-saat sulit, dan telah merayakan setiap kemenangan bersama kami. Dukungan kalian sangat penting bagi setiap kesuksesan yang kami raih.

Hari ini saya pergi, tetapi saya meninggalkan sebagian hati saya di klub ini. PSG akan selalu menjadi rumah bagi saya dan saya akan selamanya merasa bangga telah berkontribusi menulis satu bab dalam sejarahnya.

Terima kasih atas segalanya.

Paris akan selamanya menempati tempat istimewa di hati saya dan keluarga saya.”











