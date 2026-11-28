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PSV Eindhoven terus melirik bursa transfer Italia untuk memperkuat skuadnya, khususnya lini tengah. Klub tersebut sudah lama mencari pemain yang mampu menambah kreativitas di area antarlini dan, jika memungkinkan, punya kemampuan mencetak banyak gol.

Klub Belanda itu sudah lama mengincar gelandang asal Belgia, Kevin De Bruyne. PSV telah mengajukan tawaran resmi kepada Napoli untuk merekrutnya, tetapi tawaran itu ditolak. Kebuntuan negosiasi membuat PSV mempertimbangkan alternatif. Seperti dilaporkan Sky Sports CH, dalam beberapa jam terakhir satu nama semakin mengemuka sebagai opsi konkret: Ardon Jashari dari Milan.

TAWARAN UNTUK DE BRUYNE - PSV sudah lama berupaya membawa Kevin De Bruyne kembali ke wilayah Limburg, di perbatasan Belgia dan Belanda, tempat yang memiliki ikatan dengannya dan ingin ditinggali keluarganya. Pada jeda internasional terakhir, ketika persoalan mengenai masa depannya mencuat di Napoli setelah pernyataan istrinya diberitakan media, klub Belanda itu telah menghubungi sang pemain.

Mantan pemain Manchester City itu segera menyatakan pada prinsipnya bersedia pindah. Setelahnya, kedua pihak juga mencapai kesepahaman awal mengenai kemungkinan kontrak jika transfer terwujud. Karena itu, PSV kemudian mengajukan tawaran resmi pertama kepada Napoli.

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TAWARAN DITOLAK - PSV menawarkan 2 juta euro untuk merekrut De Bruyne secara permanen saat bursa transfer Januari dibuka, tetapi Napoli menilai jumlah itu tidak cukup karena valuasi mereka terhadap sang pemain jauh lebih tinggi.



De Laurentiis sebenarnya tidak menutup kemungkinan De Bruyne pergi, meskipun Massimiliano Allergri tetap menganggapnya penting. Namun, ia sama sekali tidak berniat melepasnya dengan harga tersebut. Dibutuhkan tawaran setidaknya 7/10 juta euro, angka yang saat ini tidak ingin dipenuhi PSV. Selisih penilaian kedua pihak pun mempersulit kesepakatan dan mendorong klub Belanda itu mencari alternatif yang lebih memungkinkan.

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JASHARI SEBAGAI ALTERNATIF - Kebuntuan tersebut memunculkan gagasan untuk membidik pemain lain. Menurut Sky Sport CH, tim perekrutan PSV menilai sosok yang paling sesuai adalah Ardon Jashari, gelandang yang bergabung dengan Milan pada musim panas 2025 dan kini tidak memiliki peran sentral di klub tersebut.

Klub Belanda itu telah menghubungi perwakilan pemain asal Swiss tersebut untuk menjajaki kesediaannya pindah dan memahami syarat-syarat transfer.

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BIAYA DALAM PEMBUKUAN MILAN - Jashari bergabung dengan Milan dari Bruges dengan biaya tetap 34 juta euro ditambah bonus 4 juta euro, yang dapat membawa total investasi menjadi sekitar 38 juta euro. Gelandang itu menandatangani kontrak lima tahun hingga 30 Juni 2030 dengan gaji bersih sekitar 2,5 juta euro per musim, setara dengan sekitar 4,63 juta euro sebelum pajak.

Dengan memperhitungkan biaya tetap transfernya, sementara bonus belum terpicu karena performa individu dan tim, serta amortisasi selama lima tahun, nilai buku yang tersisa pada Januari 2027 akan mencapai sekitar 24 juta euro. Milan perlu menjualnya setidaknya dengan harga tersebut agar tidak mencatat kerugian. Jika transfer dilakukan melalui peminjaman dengan opsi pembelian pada akhir musim, nilai buku yang tersisa pada 30 Juni 2027 akan turun lagi menjadi sekitar 20,4 juta euro.

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TAWARAN PERTAMA - Peminjaman dengan opsi pembelian saat ini menjadi pilihan yang paling memungkinkan bagi PSV, yang mencari pemain dengan biaya terjangkau setidaknya hingga akhir musim.

Menurut Sky Sports CH, klub asal Eindhoven itu sudah menghubungi Milan dan mengusulkan peminjaman gelandang tersebut dengan biaya rendah, kemungkinan mengacu pada angka 2 juta euro yang sebelumnya mereka tawarkan kepada Napoli, disertai opsi pembelian dengan harga yang telah ditetapkan untuk akhir musim. Bagi Milan, harga opsi tersebut harus setidaknya 20 juta euro.

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ADA PERSAINGAN - Jashari mulai mendapat lebih banyak kesempatan dalam rotasi Ruben Amorim, tetapi perannya yang akan tetap sebagai pemain pelapis tidak memenuhi ambisi gelandang asal Swiss itu. Ia pun setidaknya mulai mempertimbangkan peluang lain menjelang Januari.

PSV bukan satu-satunya klub yang berminat. Sejumlah klub Eropa memantau situasi pemain kelahiran 2002 tersebut dan bisa ikut bersaing untuk merekrutnya jika Milan bersedia melepasnya.