Klub Milan berupaya melewati rintangan historis saat menjamu Atalanta, Minggu besok, pada pekan ketujuh Serie A Italia.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Milan gagal meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhirnya melawan Atalanta di Serie A, setelah dua kali bermain imbang dan menelan 4 kekalahan.

Rossoneri belum pernah mengalami rangkaian tanpa kemenangan yang lebih panjang melawan Atalanta dalam sejarah pertemuan kedua tim di kasta tertinggi, kecuali pada periode yang berlangsung hingga 7 pertandingan antara November 2015 dan September 2018, yang diwarnai 5 hasil imbang dan dua kekalahan.

Sepanjang sejarah pertemuan kedua tim di Serie A, Atalanta bermain imbang dengan Juventus dalam 47 pertandingan, berbanding 46 hasil imbang melawan Milan.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 ATA

Rossoneri meraih 55 kemenangan dalam pertemuannya dengan Atalanta, sementara Atalanta menang dalam 29 pertandingan.

Atalanta meraih kemenangan dalam dua laga tandang terakhirnya melawan Milan di Serie A, dan tim ini belum pernah mencatatkan 3 kemenangan tandang berturut-turut atas Rossoneri di kompetisi tersebut kecuali satu kali, yaitu antara Maret 1941 dan Maret 1943.

Milan tidak menelan satu pun kekalahan dalam 6 pertandingan pertamanya di Serie A musim ini, setelah meraih 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Terakhir kali Rossoneri terhindar dari kekalahan dalam 7 pertandingan pertamanya di kompetisi ini terjadi pada musim 2021-2022, ketika mereka meraih 6 kemenangan dan satu hasil imbang.

Setelah mengalahkan Venezia dengan dua gol tanpa balas, lalu menundukkan Lecce dengan tiga gol tanpa balas, Milan kini berpeluang meraih 3 kemenangan berturut-turut di kandangnya pada Serie A untuk pertama kalinya sepanjang tahun 2026.

Terakhir kali Rossoneri meraih 3 kemenangan berturut-turut di stadionnya pada kompetisi ini, sekaligus menjaga gawangnya tetap bersih dalam ketiga pertandingan tersebut, terjadi antara September dan Oktober 2024, melawan Venezia, Lecce, dan Udinese.

Atalanta kalah dalam dua pertandingan tandang terakhirnya di Serie A, melawan Roma dengan skor 1-2, dan melawan Juventus dengan dua gol tanpa balas.

Tim ini berpotensi menelan 3 kekalahan tandang berturut-turut di kompetisi tersebut di bawah kepemimpinan pelatih yang sama untuk pertama kalinya sejak Oktober dan November 2017, ketika mereka kalah di bawah arahan Gian Piero Gasperini dari Sampdoria dengan skor 1-3, Udinese dengan skor 1-2, lalu dari Inter Milan dengan dua gol tanpa balas di Stadion San Siro.

Milan dan Atalanta memuncaki daftar tim yang paling banyak kebobolan dari situasi bola mati berdasarkan persentase di Serie A musim 2026-2027, di mana Milan kebobolan 3 gol dari total 5 gol dengan cara tersebut, dengan persentase 60%, di antaranya gol Kass Oudental pada pekan lalu melawan Sassuolo, sementara Atalanta kebobolan 4 gol dari total 8 gol dari situasi bola mati, dengan persentase 50%.

Ruben Amorim berpeluang menjadi pelatih ketiga dalam sejarah Milan di Serie A yang terhindar dari kekalahan dalam 7 pertandingan pertamanya sebagai pemimpin tim pelatih klub.

Amorim meraih 3 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam enam pertandingan pertamanya, sementara sebelumnya pencapaian tersebut diraih Hector Puricelli pada 1955, setelah mencatat 3 kemenangan dan 4 hasil imbang, serta Luis Carniglia pada 1963, dengan 4 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Setelah menciptakan assist melawan Lazio, lalu mencetak gol melawan Lecce dan Sassuolo, Adrien Rabiot kini berpeluang menyumbang setidaknya satu gol dalam 4 pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya dalam kariernya di lima liga top Eropa.

Hakan Calhanoglu merupakan gelandang Milan terakhir yang mencatatkan pencapaian ini di Serie A, yaitu pada Desember 2020, ketika ia menciptakan assist di setiap pertandingan melawan Parma, Genoa, dan Sassuolo, lalu mencetak satu gol dan dua assist melawan Lazio.

Nikola Krstovic terlibat dalam ketiga gol yang dicetak Atalanta pada pertandingan terakhirnya di liga melawan Venezia, setelah mencetak dua gol dan satu assist, jumlah kontribusi gol yang sama dengan yang ia catatkan dalam 11 pertandingan sebelumnya di kompetisi tersebut.

Pemain yang lahir pada tahun 2000 ini belum pernah menyumbang lebih dari satu gol dalam dua pertandingan berturut-turut di Serie A kecuali satu kali, yaitu pada September 2025, ketika ia mencatatkan dua assist melawan Lecce, lalu mencetak dua gol melawan Torino.



